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Рецидивисты вскрыли Chrysler PT Cruiser и украли аккумулятор в Петербурге

Двоих мужчин задержали в Центральном районе Санкт-Петербурга по подозрению в краже аккумулятора из автомобиля Chrysler PT Cruiser.

Рецидивисты вскрыли Chrysler PT Cruiser и украли аккумулятор в Петербурге - Двоих мужчин задержали в Центральном районе Санкт-Петербурга по подозрению в краже аккумулятора из а
Фото: Росгвардия

Сообщение о повреждении машины на Днепропетровской улице поступило росгвардейцам 5 июля во время патрулирования. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали мужчин 42 и 43 лет.

По предварительным данным, злоумышленники разбили стекло водительской двери, проникли в салон автомобиля, открыли капот и сняли аккумулятор. Его изъяли у задержанных.

Мужчин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за побои и кражу.

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Санкт-Петербург росгвардия
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Визовые центры Кипра возобновили прием документов в России

Визовые центры Республики Кипр с 6 июля вновь начали принимать заявления на визы.

Обратиться можно в визовые центры в семи городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. Для подачи документов необходимо предварительно записаться, сообщается в тг-канале АТОР.

Для заявителей старше 12 лет визовый сбор составляет 90 евро (примерно 8 100 рублей), для детей от 6 до 11 лет — 4 050 рублей. Также взимается сервисный сбор BLS в размере 547 рублей.

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