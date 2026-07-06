Двоих мужчин задержали в Центральном районе Санкт-Петербурга по подозрению в краже аккумулятора из автомобиля Chrysler PT Cruiser.

Сообщение о повреждении машины на Днепропетровской улице поступило росгвардейцам 5 июля во время патрулирования. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали мужчин 42 и 43 лет.

По предварительным данным, злоумышленники разбили стекло водительской двери, проникли в салон автомобиля, открыли капот и сняли аккумулятор. Его изъяли у задержанных.

Мужчин доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности за побои и кражу.