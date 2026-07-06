Теперь эстафету примет Нижний Новгород, где фестиваль состоится впервые.

В минувшие выходные VK Fest вновь подтвердил статус одного из самых посещаемых событий лета. Масштабное мероприятие в Петербурге посетили порядка 70 тысяч человек.

Организаторы подготовили для аудитории насыщенную программу, включающую выступления знаменитых артистов, интерактивные зоны и встречи с блогерами. Главной интригой фестиваля оставалось имя секретного гостя, чье появление держалось в строжайшем секрете до самого выхода на сцену. Им оказался Ваня Дмитриенко, появление которого вызвало бурю эмоций у многотысячной армии поклонников.

В ходе фестиваля для гостей также выступали Лолита и Ольга Бузова. Также для участников организовали автограф‑сессии и встречи такие популярные блогеры, как «Импровизаторы», ВЛАД А4, Дима Масленников, Клава Кока, ЮЛЯ ГАВРИЛИНА, ЯН ТОПЛЕС — всего более 40 инфлюенсеров и артистов.