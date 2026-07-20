Во время шоу в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года поле накрыли полотном, на котором было написано много слов на разных языках мира, в том числе на русском языке.

На полотне было написано по-русски «любовь» и «исследовать». Кроме того, на нем была нарисована футболка с надписью Russia.

Всего перерыв длился 27 минут вместо положенных 15. За это время успели выступить Мадонна, BTS, Шакира и Джастин Бибер.