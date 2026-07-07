В Ленобласти завершается пора выпускных экзаменов в филиалах Центра непрерывного профессионального медицинского развития.

В этом году 717 выпускников получили дипломы о среднем профессиональном образовании, из них 114 - с отличием. Среди них — специалисты по специальностям «Сестринское дело» (558 человек) и «Лечебное дело» (159 человек).

Около 40 выпускников планируют продолжить образование в медицинских вузах для получения высшего образования. 218 молодых специалистов освоили дополнительную специальность параллельно с основным образованием и выпускаются сразу с двумя дипломами. Более 250 выпускников уже начали свою карьеру в областных больницах на должностях младших медицинских сестер и медицинских регистраторов.

Глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков поздравил молодых коллег и выразил надежду на их скорейшее присоединение к коллективам больниц региона. По целевому договору сразу после обучения и получения аккредитации к ним приступят 44 медицинские сестры и 25 фельдшеров.