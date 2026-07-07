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В Ленобласти более 700 молодых медиков получили дипломы

В Ленобласти завершается пора выпускных экзаменов в филиалах Центра непрерывного профессионального медицинского развития.  

В этом году 717 выпускников получили дипломы о среднем профессиональном образовании, из них 114 - с отличием. Среди них — специалисты по специальностям «Сестринское дело» (558 человек) и «Лечебное дело» (159 человек).

В Ленобласти более 700 молодых медиков получили дипломы - В этом году 717 выпускников получили дипломы о среднем профессиональном образовании, из них 114 - с
Фото: комздрав ЛО.

Около 40 выпускников планируют продолжить образование в медицинских вузах для получения высшего образования. 218 молодых специалистов освоили дополнительную специальность параллельно с основным образованием и выпускаются сразу с двумя дипломами. Более 250 выпускников уже начали свою карьеру в областных больницах на должностях младших медицинских сестер и медицинских регистраторов.

Глава комитета по здравоохранению Ленобласти Александр Жарков поздравил молодых коллег и выразил надежду на их скорейшее присоединение к коллективам больниц региона. По целевому договору сразу после обучения и получения аккредитации к ним приступят 44 медицинские сестры и 25 фельдшеров.

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Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов: ситуация с топливом в Ленобласти постепенно стабилизируется

Предпринимаемые областной командой меры постепенно возвращают топливный рынок к штатному режиму работы.

Сергей Перминов: ситуация с топливом в Ленобласти постепенно стабилизируется - Предпринимаемые областной командой меры постепенно возвращают топливный рынок к штатному режиму рабо
Фото: 47channel

В Ленинградской области наблюдается снижение ажиотажного спроса на топливо, а большинство АЗС региона вернулись к штатному режиму работы. На текущий момент бесперебойную работу осуществляют 310 из 359 автозаправочных станций региона.

Как подчеркнул сенатор от Ленобласти Сергей Перминов, стабилизация топливного рынка является приоритетной задачей как для регионального правительства, так и для представителей отрасли.

«Многое зависит от логистики, с учетом протяженности территории региона, но работа на самом деле велась постоянно, позволив добиться позитивного сдвига», — отметил сенатор.

Парламентарий также заявил, что летний период традиционно создает повышенную нагрузку на инфраструктуру, однако принятые меры по мониторингу цен и созданию топливных запасов позволили не допустить ажиотажа и спекулятивных проявлений. 

«Динамика позволяет рассчитывать на стабилизацию. Ситуация остается на постоянном контроле», — цитирует Сергея Перминова ЛенТВ24.

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Сергей Перминов топливо

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