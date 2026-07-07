Ситуация с наличием топлива на автозаправках в Ленобласти стабилизируется.

По данным на 6 июля в штатном режиме работали 310 АЗС из имеющихся 359, сообщил пресс-секретарь губернатора Ленобласти Никита Донцов. Ажиотажный спрос идет на спад, нефтяные компании наращивают объемы поставок и создают резервы для бесперебойной работы. Также налажены новые маршруты доставки топлива в регион.

Ранее, на прошлой неделе, спрос на топливо был в среднем в два с половиной раза выше обычного, что приводило к временным перебоям на некоторых заправках.

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Власти региона продолжают мониторинг наличия топлива и цен. При выявлении признаков необоснованного повышения цен информация передается в Федеральную антимонопольную службу.