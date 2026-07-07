weather 11°
$ 77.97
89.26

Главная / Новости / Ситуация с топливом на заправках Ленобласти стабилизируется

Новости Социум Главное

Ситуация с топливом на заправках Ленобласти стабилизируется

Ситуация с наличием топлива на автозаправках в Ленобласти стабилизируется.

бензин
Фото: ivbg.ru.

По данным на 6 июля в штатном режиме работали 310 АЗС из имеющихся 359, сообщил пресс-секретарь губернатора Ленобласти Никита Донцов. Ажиотажный спрос идет на спад, нефтяные компании наращивают объемы поставок и создают резервы для бесперебойной работы. Также налажены новые маршруты доставки топлива в регион.

Ранее, на прошлой неделе, спрос на топливо был в среднем в два с половиной раза выше обычного, что приводило к временным перебоям на некоторых заправках.

Вам будет интересно
Россиян начали штрафовать за ругань в очередях за бензином
Жителя Читы оштрафовали за нецензурную брань в адрес женщины-водителя во время очереди на заправку. Дело рассмотрел Черновский районный суд Читы Забай...
06.07.2026
232

Власти региона продолжают мониторинг наличия топлива и цен. При выявлении признаков необоснованного повышения цен информация передается в Федеральную антимонопольную службу.

Теги

топливо бензин
Новости Происшествия

Около 180 километров незаконных оптоволоконных линий обнаружили на опорах ЛЭП в Ленобласти

«Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опорах ЛЭП в Ленинградской области с начала 2026 года. Работы проводили специалисты филиала «Гатчинские электрические сети».

Около 180 километров незаконных оптоволоконных линий обнаружили на опорах ЛЭП в Ленобласти - «Россети Ленэнерго» выявили около 180 километров незаконных волоконно-оптических линий связи на опор
Фото: Россети Ленэнерго

Энергетики уже начали оформление 29 километров выявленных незаконных ВОЛС. Еще по 68 километрам идет процесс подписания акта инвентаризации с собственником оборудования. Владельцы 82 километров линий связи уже заключили договоры на размещение с электросетевой компанией.

В «Россети Ленэнерго» отметили, что деятельность недобросовестных операторов связи создает угрозу для надежной работы энергообъектов. Незаконные линии могут приводить к нарушениям электроснабжения, а также затруднять и увеличивать время восстановительных работ.

Нелегальный монтаж часто выполняет персонал без допуска по электробезопасности и с нарушением правил эксплуатации. Это может привести к электротравмам различной степени тяжести, в том числе со смертельным исходом.

Вам будет интересно
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
Согласно действующим правилам дорожного движения, водитель может перевозить на личном автомобиле не более 240 литров бензина для собственных нужд. Емк...
07.07.2026
823

Теги

ЛЭП Ленинградская область Россети Ленэнерго

Популярное

Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил

07:30 06.07.2026

За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав
За перевозку бензина в канистрах в России можно лишиться прав

07:48 07.07.2026

Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА
Грандиозный скандал на ЧМ-2026: футболисту сборной США разрешили играть, несмотря на красную карточку. Ради этого Трамп звонил президенту ФИФА

06:50 06.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться