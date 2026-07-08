Решение Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов — шаг навстречу здравому смыслу.
Международный олимпийский комитет 7 июля снял ограничения для российских спортсменов, отменив обязательный нейтральный статус и процедуру индивидуального рассмотрения заявок на участие в соревнованиях.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с «47 каналом» заявил, что решение МОК — шаг навстречу здравому смыслу. По словам парламентария, искусственные барьеры, выстроенные после 2022 года, противоречили олимпийским традициям.
«Мировой спорт невозможно представить без российского участия, наших очень конкурентоспособных федераций, спортсменов. И надо сказать, что все годы на фоне попыток нас исключать из состязаний, они не теряли времени даром, продолжая развитие, в том числе на основе новых форматов и углубления спортивных связей с другими регионами», — заявил сенатор.
Возвращение российских атлетов, уверен Сергей Перминов, повысит конкуренцию и зрелищность мировых состязаний, что отвечает запросам болельщиков во многих странах мира.
«Нельзя не отметить здесь и то, что на этом фоне FIFA также анонсировала начало процесса по возвращению российских команд на международные турниры», — добавил парламентарий.