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Новости Происшествия

Питбайк выехал под колеса фургону FAW в Тосненском районе. В больнице подросток

Подростка на питбайке госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП в Тосненском районе Ленинградской области.

Авария произошла 8 июля в 22:49 на 66-м километре дороги Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга. По предварительным данным, 16-летний подросток на питбайке выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество фургону FAW, который двигался по главной.

За рулем фургона находился 46-летний мужчина. Столкновения избежать не удалось. Пострадавшего подростка госпитализировали с тяжелыми травмами. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Тосненский район
Новости Происшествия

Пенсионерку жестоко избили ради содержимого ее квартиры в Гатчинском округе

Двух мужчин задержали после нападения на 87-летнюю пенсионерку возле дома на Ленинградской улице в поселке Терволово Гатчинского муниципального округа.

Злоумышленники подкараулили пожилую женщину возле подъезда, после чего один из них начал избивать ее, в том числе по голове.

Предварительно, мужчины планировали похитить имущество пенсионерки. Один из них стоял у подъезда, пока второй избивал женщину. Довести задуманное до конца они не успели и скрылись. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сотрудники уголовного розыска совместно с районной полицией и при поддержке Росгвардии задержали 39-летнего мужчину. Также установлен и задержан его предполагаемый 33-летний сообщник.

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Гатчинский округ Терволово Ленинградская область

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