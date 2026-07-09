Подростка на питбайке госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП в Тосненском районе Ленинградской области.
Авария произошла 8 июля в 22:49 на 66-м километре дороги Павлово – Мга – Шапки – Любань – Оредеж – Луга. По предварительным данным, 16-летний подросток на питбайке выехал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество фургону FAW, который двигался по главной.
За рулем фургона находился 46-летний мужчина. Столкновения избежать не удалось. Пострадавшего подростка госпитализировали с тяжелыми травмами. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.