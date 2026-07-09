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Пенсионерку жестоко избили ради содержимого ее квартиры в Гатчинском округе

Двух мужчин задержали после нападения на 87-летнюю пенсионерку возле дома на Ленинградской улице в поселке Терволово Гатчинского муниципального округа.

Злоумышленники подкараулили пожилую женщину возле подъезда, после чего один из них начал избивать ее, в том числе по голове.

Предварительно, мужчины планировали похитить имущество пенсионерки. Один из них стоял у подъезда, пока второй избивал женщину. Довести задуманное до конца они не успели и скрылись. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сотрудники уголовного розыска совместно с районной полицией и при поддержке Росгвардии задержали 39-летнего мужчину. Также установлен и задержан его предполагаемый 33-летний сообщник.

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Гатчинский округ Терволово Ленинградская область
Новости Социум

Сергей Перминов обратился к ленинградцам по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери

Сенатор обратился к землякам с добрыми словами в честь православного праздника.

Сергей Перминов обратился к ленинградцам по случаю Дня явления Тихвинской иконы Божией Матери - Сенатор обратился к землякам с добрыми словами в честь православного праздника.
Фото: Сергей Перминов/ МАХ

В четверг, 9 июля, православные отмечают День явления Тихвинской иконы Божией Матери. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов направил приветствие Преосвященнейшему владыке Мстиславу, епископу Тихвинскому и Лодейнопольскому, а также участникам торжеств. 

Как отметил сенатор, на протяжении многих веков люди обращаются к святыне, стоя здесь и прибывая из всех концов страны и даже мира. 

«Пусть великие духовные традиции сохранятся непрерывно и впредь, укрепляя наше единство и силы, любовь и милосердие, нравственные основы, мир и согласие в обществе. Искренне желаю каждому преуспеяния в созидании и добрых делах, духовной радости праздника и настойчивости в начинаниях, приумножающих силу России!», — обратился сенатор.

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Сергей Перминов

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