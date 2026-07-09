Двух мужчин задержали после нападения на 87-летнюю пенсионерку возле дома на Ленинградской улице в поселке Терволово Гатчинского муниципального округа.

Злоумышленники подкараулили пожилую женщину возле подъезда, после чего один из них начал избивать ее, в том числе по голове.

Предварительно, мужчины планировали похитить имущество пенсионерки. Один из них стоял у подъезда, пока второй избивал женщину. Довести задуманное до конца они не успели и скрылись. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Сотрудники уголовного розыска совместно с районной полицией и при поддержке Росгвардии задержали 39-летнего мужчину. Также установлен и задержан его предполагаемый 33-летний сообщник.