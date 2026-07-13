При планировании зарубежных поездок гражданам РФ необходимо тщательно оценивать возможные риски и не ожидать сохранения прежнего уровня безопасности в странах, которые причисляются к недружественным.

С таким предупреждением на фоне произошедшего взрыва в Монако выступило посольство России во Франции.

Уточняется, что речь идет не только о физической безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за границей. Кроме того, в посольстве добавили, что в нынешней международной обстановке «рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво».