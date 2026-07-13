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Россиян предупредили о рисках при поездках за рубеж

При планировании зарубежных поездок гражданам РФ необходимо тщательно оценивать возможные риски и не ожидать сохранения прежнего уровня безопасности в странах, которые причисляются к недружественным.

С таким предупреждением на фоне произошедшего взрыва в Монако выступило посольство России во Франции.

Россиян предупредили о рисках при поездках за рубеж - Уточняется, что речь идет не только о физической безопасности, но и о правовых, политических и консу
Фото: Freepik.

Уточняется, что речь идет не только о физической безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за границей. Кроме того, в посольстве добавили, что в нынешней международной обстановке «рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво».

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Посольство России поездки
Новости Социум

Диетолог рассказала, кому опасно завтракать свежими фруктами

Врач объяснила, почему фрукты натощак могут быть опасны для здоровья некоторых людей.

Многие считают, что завтрак фруктами является эталоном здорового питания. Однако для некоторых людей такая привычка может обернуться серьезными проблемами с ЖКТ и скачками сахара в крови, предупредила врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Для людей с чувствительным пищеварением или хроническими заболеваниями фрукты натощак часто заканчивается изжогой, болью в животе и вздутием. Основная проблема кроется в составе плодов. Органические кислоты, содержащиеся в них, при попадании в пустой желудок способны раздражать его слизистую и стенки двенадцатиперстной кишки. 

Второй фактор риска — фруктоза. Если организм не успевает усвоить ее в полном объеме, она попадает в толстую кишку, где провоцирует процессы брожения, вызывая спазмы и диарею. Кроме того, грубая клетчатка может оказывать механическое воздействие на стенки желудка, что особенно опасно при гастрите или колите. Также у людей с нарушением толерантности к сахару употребление фруктов натощак вызывает резкий скачок инсулина с последующим быстрым падением уровня сахара, что приводит к сонливости и раздражительности.

Диетолог рекомендует перенести употребление плодов на более позднее время. Например, спустя два часа после основного приема пищи. Чтобы минимизировать риски, при чувствительном пищеварении фрукты лучше подвергать термической обработке — запекать или тушить. А диабетикам — сочетать их с белковыми продуктами для замедления всасывания глюкозы.

«Фрукты — важная часть рациона, но они не должны заменять полноценный завтрак. Самая устойчивая стратегия — умеренность и учет индивидуальных особенностей», — цитирует врача «Газета.Ru».

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Фото на миниатюре: magnific

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