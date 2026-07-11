В Выборгском районе Петербурга полиция выявила факт фиктивного брака, который использовался для незаконной миграции.

По версии следствия, 54-летняя руководительница частной фирмы убедила знакомую 46-летнюю воспитательницу детсада выйти замуж за 27-летнего иностранца за 50 тысяч рублей. Это позволило мужчине получить разрешение на временное проживание в РФ.

В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Сейчас правоохранители решают вопрос об аннулировании документов иностранца, который проходит по делу как свидетель. В отношении женщин избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.