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В Петербурге воспитательница детсада фиктивно вышла замуж за мигранта за 50 тыс. рублей

В Выборгском районе Петербурга полиция выявила факт фиктивного брака, который использовался для незаконной миграции.

По версии следствия, 54-летняя руководительница частной фирмы убедила знакомую 46-летнюю воспитательницу детсада выйти замуж за 27-летнего иностранца за 50 тысяч рублей. Это позволило мужчине получить разрешение на временное проживание в РФ.

В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. Сейчас правоохранители решают вопрос об аннулировании документов иностранца, который проходит по делу как свидетель. В отношении женщин избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

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Теги

Петербург незаконная миграция фиктивный брак
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К 2036 году продолжительность жизни в России вырастет до 81 года

Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году достигнет 78 лет, а к 2036 году — 81 года, следует из прогноза академика РАН Геннадия Онищенко.

К 2036 году продолжительность жизни в России вырастет до 81 года - Средняя продолжительность жизни россиян к 2030 году достигнет 78 лет, а к 2036 году — 81 года.
Фото: freepik.

Онищенко подчеркнул, что такой рост стал возможен благодаря эффективной борьбе с инфекционными заболеваниями и масштабной иммунизации граждан. Он добавил, что для достижения высоких показателей долголетия важно не только качество работы медицинской системы, но и личная ответственность каждого человека. Коррекция образа жизни, регулярная физическая активность и сбалансированный рацион — ключевые факторы для улучшения здоровья и продления жизни, пишет РИА Новости.

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Россия РАН Продолжительность жизни Онищенко

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