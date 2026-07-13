Министерство просвещения РФ выпустило методические рекомендации для регионов, в которых обращает внимание на проблему влияния контента и рекламы на пищевые предпочтения детей. В частности, ведомство считает неадекватным с точки зрения психоневролога желание ребенка попробовать мармелад в виде червей, фекалий, крови и других неприемлемых образов, пишет ТАСС.

В письме отмечается, что у детей в возрасте 7–11 лет теоретическое мышление уже формируется, но критическое восприятие информации еще недостаточно развито. Это делает их уязвимыми для интернет-челленджей и манипулятивной рекламы. А использование гаджетов во время еды мешает распознаванию сигналов насыщения.

В связи с этим Минпросвещения рекомендует интегрировать уроки цифровой грамотности в образовательные программы, запретить использование устройств за столом и направлять интерес детей к играм в образовательное русло под контролем родителей.