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МРОТ в 2027 году может превысить 30 тысяч рублей — ОП

Минимальный размер оплаты труда в России могут поднять до 29-31 тысячи рублей.

МРОТ в 2027 году может превысить 30 тысяч рублей — ОП - Минимальный размер оплаты труда в России могут поднять до 29-31 тысячи рублей.
Фото: pxhere

Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может достигнуть от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Размер МРОТ на следующий год утверждается в конце текущего года (примерно в ноябре-декабре 2026 года мы увидим официальный размер МРОТ на 2027 год). Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей», — считает он.

Машаров напомнил, что МРОТ остается важным экономическим показателем, напрямую влияющим на уровень заработных плат, а также на расчет социальных пособий и больничных листов. При этом регионы имеют право устанавливать собственный минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже федерального значения. 

Отметим, что в 2026 году федеральный МРОТ зафиксирован на уровне 27 093 рублей. .

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Новости Социум

Диетолог рассказала, кому опасно завтракать свежими фруктами

Врач объяснила, почему фрукты натощак могут быть опасны для здоровья некоторых людей.

Многие считают, что завтрак фруктами является эталоном здорового питания. Однако для некоторых людей такая привычка может обернуться серьезными проблемами с ЖКТ и скачками сахара в крови, предупредила врач-диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Для людей с чувствительным пищеварением или хроническими заболеваниями фрукты натощак часто заканчивается изжогой, болью в животе и вздутием. Основная проблема кроется в составе плодов. Органические кислоты, содержащиеся в них, при попадании в пустой желудок способны раздражать его слизистую и стенки двенадцатиперстной кишки. 

Второй фактор риска — фруктоза. Если организм не успевает усвоить ее в полном объеме, она попадает в толстую кишку, где провоцирует процессы брожения, вызывая спазмы и диарею. Кроме того, грубая клетчатка может оказывать механическое воздействие на стенки желудка, что особенно опасно при гастрите или колите. Также у людей с нарушением толерантности к сахару употребление фруктов натощак вызывает резкий скачок инсулина с последующим быстрым падением уровня сахара, что приводит к сонливости и раздражительности.

Диетолог рекомендует перенести употребление плодов на более позднее время. Например, спустя два часа после основного приема пищи. Чтобы минимизировать риски, при чувствительном пищеварении фрукты лучше подвергать термической обработке — запекать или тушить. А диабетикам — сочетать их с белковыми продуктами для замедления всасывания глюкозы.

«Фрукты — важная часть рациона, но они не должны заменять полноценный завтрак. Самая устойчивая стратегия — умеренность и учет индивидуальных особенностей», — цитирует врача «Газета.Ru».

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