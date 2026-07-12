Минимальный размер оплаты труда в России могут поднять до 29-31 тысячи рублей.

Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может достигнуть от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Размер МРОТ на следующий год утверждается в конце текущего года (примерно в ноябре-декабре 2026 года мы увидим официальный размер МРОТ на 2027 год). Ориентировочно, учитывая прогноз Минэкономразвития и мнения экспертов, в 2027 году МРОТ будет составлять от 29 до 31 тыс. рублей», — считает он.

Машаров напомнил, что МРОТ остается важным экономическим показателем, напрямую влияющим на уровень заработных плат, а также на расчет социальных пособий и больничных листов. При этом регионы имеют право устанавливать собственный минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже федерального значения.

Отметим, что в 2026 году федеральный МРОТ зафиксирован на уровне 27 093 рублей. .

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