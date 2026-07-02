С 1 сентября граждане России получат право на налоговый вычет по взносам на долгосрочные сбережения. Это стало возможным благодаря изменениям в Налоговый кодекс, которые были приняты федеральным законом № 418-ФЗ. Об этом рассказали РИА Новости в Минфине России.

Согласно новым правилам, налоговый вычет будет предоставляться по уплаченным страховым взносам по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые заключены с 1 января 2025 года. Размер налогового вычета будет зависеть от суммы уплаченных страховых взносов и процентной ставки от ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика.

В Минфине отметили, что налоговый вычет на долгосрочные сбережения введен как мера государственной поддержки, направленная на развитие культуры долгосрочного накопления средств и повышение интереса граждан к финансовым инструментам, позволяющим создавать накопления на будущее.