Действующие условия по семейной ипотеке в РФ останутся прежними по меньшей мере до 1 октября, сообщается на сайте Минфина.

В настоящее время заинтересованные ведомства «продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы», отметили в ведомстве.

«В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года», - добавили в Минфине.

Ранее планировалось, что новые условия семейной ипотеки вступят в силу 1 июля. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, они будут направлены на «стимулирование рождаемости».