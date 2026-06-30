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Минфин: Условия по семейной ипотеке в РФ останутся прежними до 1 октября

Действующие условия по семейной ипотеке в РФ останутся прежними по меньшей мере до 1 октября, сообщается на сайте Минфина.

Минфин: Условия по семейной ипотеке в РФ останутся прежними до 1 октября - В настоящее время заинтересованные ведомства «продолжают прорабатывать предложения по совершенствова
Фото: freepik

В настоящее время заинтересованные ведомства «продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы», отметили в ведомстве.

«В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года», - добавили в Минфине.

Ранее планировалось, что новые условия семейной ипотеки вступят в силу 1 июля. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, они будут направлены на «стимулирование рождаемости».

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Семейная ипотека Россия минфин
Новости Социум

Россиянам рассказали, как самостоятельно рассчитать размер будущей пенсии

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, как самостоятельно рассчитать размер будущей страховой пенсии по старости.

Эксперт напомнила, что страховая пенсия состоит из двух частей:

  • Фиксированная выплата, которая не зависит от трудового стажа и ежегодно индексируется. В текущем году ее размер составляет 9684,69 рубля.

  • Часть, которая зависит от количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Она рассчитывается как сумма накопленных баллов, умноженная на стоимость одного ИПК в год выхода на пенсию. Стоимость одного ИПК на 2026 год составляет 156,76 рубля.

Для назначения страховой пенсии необходимо достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 пенсионных коэффициентов. Итоговый размер выплат зависит от уровня официального дохода за всю трудовую жизнь.

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страховая пенсия Пенсия Россия

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