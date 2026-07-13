В ночь на 13 июля в деревне Тарасино Гатчинского округа произошел пожар – горели одноэтажный коровник площадью 1000 квадратных метров, двухэтажный дом с мансардой и трактор.
Дежурная смена 105-й пожарной части гатчинского отряда Леноблпожспаса оперативно ликвидировала возгорание. Из коровника были спасены 170 голов крупного рогатого скота. Также огнем повреждена стена ближайшего гаража на площади 20 квадратных метров.
Пентагон опубликовал новую партию документов и файлов о неопознанных аномальных явлениях (UAP). Об этом сообщает CBS News. В нее вошли 40 материалов: 14 документов, 19 видео, четыре аудиозаписи и три фотографии.
Один из файлов министерства энергетики США рассказывает о происшествии 2015 года над предприятием по производству ядерного оружия «Пэнтекс» в Техасе. Двое офицеров заметили в небе неизвестный объект и попытались проследовать за ним. По словам очевидцев, объект не издавал звуков, а определить тип его двигательной установки не удалось. Через несколько минут он продолжил движение на север.
Большинство опубликованных материалов датированы 2010 годом и более поздним периодом.
На одном из инфракрасных снимков запечатлен объект, напоминающий деформированный воздушный шар темно-бордового цвета высотой более 3,6 метра. Офицер ВМС США наблюдал его над Атлантическим океаном в 2020 году.
В другом отчете американский летчик рассказал о встрече с прямоугольным объектом в 2019 году. По его словам, неизвестный аппарат на высокой скорости пролетел под самолетом. Военный отметил, что не видел ничего подобного за 28 лет службы в ВВС и ВМС США.
Ранее Пентагон опубликовал третью партию рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях.