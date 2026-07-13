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Порядка 170 коров спасли при пожаре в деревне Тарасино

В ночь на 13 июля в деревне Тарасино Гатчинского округа произошел пожар – горели одноэтажный коровник площадью 1000 квадратных метров, двухэтажный дом с мансардой и трактор.

Порядка 170 коров спасли при пожаре в деревне Тарасино - Из коровника были спасены 170 голов крупного рогатого скота.
Фото: Леноблпожспас.

Дежурная смена 105-й пожарной части гатчинского отряда Леноблпожспаса оперативно ликвидировала возгорание. Из коровника были спасены 170 голов крупного рогатого скота. Также огнем повреждена стена ближайшего гаража на площади 20 квадратных метров.

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пожар коровы коровник Ленобласть Гатчинский округ
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Пентагон рассекретил новые документы об НЛО

комета
Фото: Freepik.

Пентагон опубликовал новую партию документов и файлов о неопознанных аномальных явлениях (UAP). Об этом сообщает CBS News. В нее вошли 40 материалов: 14 документов, 19 видео, четыре аудиозаписи и три фотографии.

Один из файлов министерства энергетики США рассказывает о происшествии 2015 года над предприятием по производству ядерного оружия «Пэнтекс» в Техасе. Двое офицеров заметили в небе неизвестный объект и попытались проследовать за ним. По словам очевидцев, объект не издавал звуков, а определить тип его двигательной установки не удалось. Через несколько минут он продолжил движение на север.

Большинство опубликованных материалов датированы 2010 годом и более поздним периодом.

На одном из инфракрасных снимков запечатлен объект, напоминающий деформированный воздушный шар темно-бордового цвета высотой более 3,6 метра. Офицер ВМС США наблюдал его над Атлантическим океаном в 2020 году.

В другом отчете американский летчик рассказал о встрече с прямоугольным объектом в 2019 году. По его словам, неизвестный аппарат на высокой скорости пролетел под самолетом. Военный отметил, что не видел ничего подобного за 28 лет службы в ВВС и ВМС США.

Ранее Пентагон опубликовал третью партию рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях.

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