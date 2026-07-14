Врачи Приозерской больницы спасли 78-летнюю женщину, получившую тяжелые травмы после наезда автомобиля.

Пенсионерку доставили в больницу в июне 2026 года в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали множественные переломы лицевого черепа, ключицы, обеих костей предплечья и бедра.

Первые дни пациентка практически не приходила в сознание. Врачи боролись за ее жизнь в отделении реанимации и смогли стабилизировать состояние.

После появления положительной динамики специалисты приняли решение провести операцию. Чтобы не подвергать пожилую женщину повторному наркозу, все травмы прооперировали одновременно.

Во время одного хирургического вмешательства врачи восстановили ключицу, кости предплечья и бедро. Операцию провели заведующий отделением травматологии Аурел Мовилэ и заведующая отделением анестезиологии-реанимации Елена Пашинская.

Сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное. Ее жизни ничего не угрожает, женщина идет на поправку.