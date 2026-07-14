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Новости Происшествия

В Приозерской больнице спасли пожилую женщину, которую сбила машина

Врачи Приозерской больницы спасли 78-летнюю женщину, получившую тяжелые травмы после наезда автомобиля.

Пенсионерку доставили в больницу в июне 2026 года в крайне тяжелом состоянии. У нее диагностировали множественные переломы лицевого черепа, ключицы, обеих костей предплечья и бедра.

Первые дни пациентка практически не приходила в сознание. Врачи боролись за ее жизнь в отделении реанимации и смогли стабилизировать состояние.

После появления положительной динамики специалисты приняли решение провести операцию. Чтобы не подвергать пожилую женщину повторному наркозу, все травмы прооперировали одновременно.

Во время одного хирургического вмешательства врачи восстановили ключицу, кости предплечья и бедро. Операцию провели заведующий отделением травматологии Аурел Мовилэ и заведующая отделением анестезиологии-реанимации Елена Пашинская.

Сейчас состояние пациентки оценивается как стабильное. Ее жизни ничего не угрожает, женщина идет на поправку.

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22.06.2026
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Новости Социум

В Ленобласти ведут набор спасателей с последующим заключением контракта на службу в мобильных огневых группах

Несение службы — исключительно на территории Ленинградской области.

В Ленобласти ведут набор спасателей с последующим заключением контракта на службу в мобильных огневых группах - Несение службы — исключительно на территории Ленинградской области.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Ленинградской области ведется набор в Аварийно-спасательную службу региона на должность спасателя в поисково-спасательные отряды с дальнейшим заключением контракта резервиста в мобильные огневые группы.  

Несение службы ведется на территории Ленинградской области. Среди требований к кандидатам: мужчины, возраст до 62 лет, состояние здоровья категории А, Б или В и отсутствие судимости.  

На период сборов сохраняется средняя заработная плата по месту работы, при этом гарантируется ее ежемесячная выплата. Поступившим на службу назначается единовременная выплата в размере 250 000 рублей. Дополнительно предоставляется 100 000 рублей каждый месяц при несении службы на объекте (при условии нахождении на сборах).

Также действует система премирования за уничтожение вражеских БПЛА. Поступившим на службу выплачивается 100 000 рублей за каждый сбитый беспилотник. Возможна и дополнительная  выплата, предусмотренная Минобороны. Ее назначение обсуждается индивидуально. 

Подробности и запись на службу по телефонам: 8 (812) 612-72-84 (пн-пт с 9:00 до 18:00) или 8 (813) 613-38-26 (заказать обратный звонок круглосуточно).

Теги

аварийно-спасательная служба Мобильные огневые группы контракт

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