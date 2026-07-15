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Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 15 июля

В среду, 15 июля, движение по трассе «Кола» перекроют более чем на два часа.

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста через Свирь 15 июля - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: ФКУ «Упрдор Северо-Запад»

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 15 июля с 12:50 до 15:00 будет разведен мост через реку Свирь, расположенный на 236 километре трассы Р-21 «Кола», неподалеку от города Лодейное Поле. Переправу разведут для пропуска яхты «Мария».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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14.07.2026
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Теги

трасса Кола мост через Свирь ограничено движение Ленобласть
Социум

Уведомление о готовности радиоканала «Верные Решения» к размещению агитационных материалов на выборах 18-19-20 сентября 2026 года

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

К сведению кандидатов на должность депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва!

В соответствии с действующим законодательством «О СМИ» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» радио «Верные Решения» (свидетельство о регистрации СМИ Серия Эл № ТУ78-01524, дата регистрации СМИ 17.02.2014г.), вещающее на территории Выборга и Выборгского района Ленинградской области на частоте Love Radio 99,8 ФМ), сообщает о своей готовности предоставить эфирное время для размещения агитационных материалов от зарегистрированных кандидатов на следующих условиях:

- стоимость размещения стандартного 30 секундного аудиоролика – 882 (Восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 5% в размере 42 (Сорок два) рубля 00 копеек.

Аудио материалы, отвечающие требованиям законодательства, принимаются согласно следующим техническим требованиям: частота 44.100 Hz; 16bit; Stereo; формат — mp3; скорость потока: 320 kbps constant; RMS в пределах минус 10dB — минус15dB. Помимо технических требований, редакцией СМИ могут быть установлены дополнительные требования к агитационным материалам в соответствии с действующим законодательством.

Адрес для приема и регистрации размещаемых материалов: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д.23а, помещ.10. Телефон редакции: +7 906 259 00 55.

Дополнительная информация:

— общий объем бесплатного эфирного времени – 285 минут

— общий объем платного эфирного времени – 285 минут

 

Выборы депутатов Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва.

К сведению кандидатов на должность депутата Законодательного собрания Ленинградской области восьмого созыва!

В соответствии с действующим законодательством «О СМИ» и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» радио «Верные Решения» (свидетельство о регистрации СМИ Серия Эл № ТУ78-01524, дата регистрации СМИ 17.02.2014г.), вещающее на территории Выборга и Выборгского района Ленинградской области на частоте Love Radio 99,8 ФМ), сообщает о своей готовности предоставить эфирное время для размещения агитационных материалов от зарегистрированных от кандидатов на следующих условиях:

- стоимость размещения стандартного 30 секундного аудиоролика – 882 (Восемьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе НДС по ставке 5% в размере 42 (Сорок два) рубля 00 копеек.

Аудио материалы, отвечающие требованиям законодательства, принимаются согласно следующим техническим требованиям: частота 44.100 Hz; 16bit; Stereo; формат — mp3; скорость потока: 320 kbps constant; RMS в пределах минус 10dB — минус15dB. Помимо технических требований, редакцией СМИ могут быть установлены дополнительные требования к агитационным материалам в соответствии с действующим законодательством.

Адрес для приема и регистрации размещаемых материалов: Ленинградская область, г. Выборг, ул. Выборгская, д.23а, помещ.10. Телефон редакции: +7 906 259 00 55.

Дополнительная информация:

— общий объем бесплатного эфирного времени – 285 минут

— общий объем платного эфирного времени – 285 минут

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