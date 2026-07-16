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Pyramids Airlines начала полеты из Петербурга в Монастир

Авиакомпания Pyramids Airlines запустила чартерные рейсы из Санкт-Петербурга в тунисский город Монастир, сообщает «Петроград».

Полеты по маршруту Санкт-Петербург – Монастир будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A321. Направление также обслуживает авиакомпания Nouvelair Tunisie.

С начала 2026 года пассажиропоток Пулково превысил 9,4 миллиона человек. За это время в маршрутной сети аэропорта появились три новых направления: Касабланка, Шымкент и Анкара.

Среди внутренних рейсов наибольшим спросом пользуются Москва, Калининград, Казань, Сочи и Новосибирск. Самыми популярными международными направлениями стали Стамбул, Анталья, Минск, Ташкент и Шарм-эш-Шейх.

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Супруги организовали нелегальный рыбный цех в деревне Ваганово

В частном доме в деревне Ваганово Всеволожского района Ленобласти правоохранители обнаружили нелегальный цех по производству и переработке рыбы. Задержана супружеская пара 48 и 46 лет.

На участке были обнаружены катер, разделочный и коптильный цеха, а также бытовка для проживания двух нелегальных рабочих из ближнего зарубежья. Готовая продукция сбывалась через подконтрольное предприятие на розничных рынках и в торговых точках без обязательной маркировки и сертификатов.

Супруги организовали нелегальный рыбный цех в деревне Ваганово - Возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции б
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

В ходе обысков полиция изъяла у супругов 2 миллиона рублей и 40 тысяч долларов США, арестовала автомобиль «Лексус». Также было обнаружено более 12 тонн фальсифицированной рыбы (судак, форель, сиг, лещ, корюшка и терпуг). Рыночная стоимость партии превышает 4,7 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки» и «Организация незаконной миграции». Глава семейства задержан, его супруге избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Двое нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности и помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы Российской Федерации.

Теги

рыбный цех Ленобласть Ваганово

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