Авиакомпания Pyramids Airlines запустила чартерные рейсы из Санкт-Петербурга в тунисский город Монастир, сообщает «Петроград».
Полеты по маршруту Санкт-Петербург – Монастир будут выполняться два раза в неделю на самолетах Airbus A321. Направление также обслуживает авиакомпания Nouvelair Tunisie.
С начала 2026 года пассажиропоток Пулково превысил 9,4 миллиона человек. За это время в маршрутной сети аэропорта появились три новых направления: Касабланка, Шымкент и Анкара.
Среди внутренних рейсов наибольшим спросом пользуются Москва, Калининград, Казань, Сочи и Новосибирск. Самыми популярными международными направлениями стали Стамбул, Анталья, Минск, Ташкент и Шарм-эш-Шейх.