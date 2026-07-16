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Новости Социум

Молодые россияне стали все чаще жаловаться на синдром «смартфонной кисти»

В России выросло число молодых пациентов с болью и онемением в руках из-за длительного использования смартфонов. Чаще всего с такими жалобами обращаются люди в возрасте от 18 до 35 лет.

По словам врачей, продолжительное удерживание телефона увеличивает нагрузку на сухожилия и связки кисти. Постоянные однообразные движения могут привести к воспалению сухожилий, сдавливанию нервов и ускоренному износу суставов.

Среди основных симптомов специалисты называют боль у основания большого пальца и в запястье, покалывание, онемение пальцев, скованность движений, хруст, щелчки и быструю усталость кисти.

Для снижения риска развития «смартфонной кисти» рекомендуется менять руку каждые 20-30 минут и не удерживать устройство на мизинце. Также врач советует пользоваться голосовым вводом или печатать двумя руками.

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Новости Происшествия

Стало известно состояние ребенка с ожогом из Бокситогорского района

У двухлетнего мальчика из Бокситогорского района диагностировали химические ожоги ротовой полости, гортани и пищевода.

Как сообщал ivbg.ru, ребенка доставили вертолетом санитарной авиации из Пикалево в Детскую областную больницу. Врачи провели обследование и не выявили серьезных повреждений.

«Сейчас ребенок находится в нормальном состоянии, в ясном сознании. Из реанимации переводится в хирургию. Эндоскопическое обследование сильных повреждений не выявило», – пояснили в комздраве

Несчастный случай произошел 16 июля около 00:00 на территории парка «Зеленый квадрат» на Спортивной улице в Пикалево. Обстоятельства получения ожогов не уточняются.

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Теги

Бокситогорский район Пикалево Ленинградская область

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