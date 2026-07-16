Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 22 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины, ямочный ремонт проезжей части.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
км 661 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;
км 671 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода;
км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от наносного грунта механизированным способом;
км 53-59 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин;
км 65+050 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
км 102-103 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;
км 134-141 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин.
А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:
км 34-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00 скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 15-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
А-181 «Магистральная»:
км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 0-37 +транспортные развязки км10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-37 +транспортные развязки км10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;
км 65-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;
км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;
км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин на а/б покрытии;
км 77-147 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка мусора с остановок общественного транспорта и стоянок зон отдыха;
км 132-133 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;
км 0-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:
10-45 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом(ПУМ).
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:
км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00. Мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода;
км 99-124 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт);
км 99-124 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, устранение деформации СБО.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:
км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00. Мех.очистка обочин.
км 100-101 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 08:00-17:00, замена МБО (металлическое ограждение).
км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и полосы отвода.
Фото на миниатюре: magnific/ aleksandarlittlewolf