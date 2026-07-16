Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 22 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, устранение размыва обочины, ямочный ремонт проезжей части.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 661 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 671 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 0-49-0 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от наносного грунта механизированным способом;

км 53-59 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин;

км 65+050 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 102-103 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, замена барьерного ограждения;

км 134-141 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 34-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00 скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 15-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

А-181 «Магистральная»:

км 8-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-37 +транспортные развязки км10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37 +транспортные развязки км10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 65-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин на а/б покрытии;

км 77-147 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, уборка мусора с остановок общественного транспорта и стоянок зон отдыха;

км 132-133 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

10-45 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, уборка песка и смета с проезжей части механическим способом(ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 0-49 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00. Мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода;

км 99-124 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, устранение деформации асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт);

км 99-124 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, устранение деформации СБО.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 31-55-31 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00. Мех.очистка обочин.

км 100-101 ограничение скорости движения на СПб правая полоса с 08:00-17:00, замена МБО (металлическое ограждение).

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и полосы отвода.

Фото на миниатюре: magnific/ aleksandarlittlewolf