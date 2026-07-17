weather 20.5°
$

Главная / Для души / Советник губернатора Ленобласти поздравил настоятеля Санкт-Петербургского Дацана с 65-летием

Для души Новости

Советник губернатора Ленобласти поздравил настоятеля Санкт-Петербургского Дацана с 65-летием

От имени правительства Ленинградской области советник губернатора Вячеслав Санин поздравил настоятеля Санкт-Петербургского Дацана Буду Бальжиевича Бадмаева с 65-летием.

Советник губернатора Ленобласти поздравил настоятеля Санкт-Петербургского Дацана с 65-летием - От имени правительства Ленинградской области советник губернатора Вячеслав Санин поздравил настоятел
Фото: Правительство Ленинградской области

В официальном поздравлении подчеркивается, что многолетняя деятельность юбиляра является неотъемлемой частью жизни региона. Отмечается, что под его мудрым руководством буддийская община Ленинградской области вносит неоценимый вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепляя взаимопонимание и уважение между людьми разных вероисповеданий.

Теги

Вячеслав Санин
Новости Происшествия

В Кронштадте протестировали «Кабинет велосипедиста»

В Кронштадте прошло мероприятие «Кабинет велосипедиста», посвященное развитию велосипедной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сообщает «Бриф24».

Участники проехали по маршруту, который начинается у городской автостоянки на Кронштадтском шоссе. Он уже доступен в приложении «Парковки Петербурга».

Во время поездки велосипедисты перемещались между локациями и разгадывали адреса с помощью подсказок. Главной задачей мероприятия стал сбор предложений по улучшению модуля «Кабинет велосипедиста».

Маршрут прошли заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская, руководитель Городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев и представители городских велообъединений.

Сейчас жителям и гостям Санкт-Петербурга доступны 50 велосипедных маршрутов общей протяженностью 159,58 километра. В 2026 году в городе планируют обустроить еще 6,2 километра велодорожек. Новые участки появятся на улице Типанова, проспекте Славы и Бухарестской улице.

Вам будет интересно
В Петербурге начали прокладывать новый тоннель метро к терминалу ВСМ
Началась проходка тоннеля метро к будущему терминалу высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщает «Бриф24». Проходческий...
17.07.2026
100

Теги

кронштадт Кабинет велосипедиста Санкт-Петербург

Популярное

Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок
Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

20:50 16.07.2024

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото
В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото

06:52 05.07.2022

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться