От имени правительства Ленинградской области советник губернатора Вячеслав Санин поздравил настоятеля Санкт-Петербургского Дацана Буду Бальжиевича Бадмаева с 65-летием.
В официальном поздравлении подчеркивается, что многолетняя деятельность юбиляра является неотъемлемой частью жизни региона. Отмечается, что под его мудрым руководством буддийская община Ленинградской области вносит неоценимый вклад в гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, укрепляя взаимопонимание и уважение между людьми разных вероисповеданий.