weather 20.5°
$

Главная / Новости / В ЛОКБ спасли женщину с редкой беременностью в рудиментарном роге матки

Новости Социум

В ЛОКБ спасли женщину с редкой беременностью в рудиментарном роге матки

Врачи Ленинградской областной клинической больницы выявили у пациентки редкую беременность в рудиментарном роге матки. Женщина поступила в гинекологическое отделение с острыми схваткообразными болями внизу живота.

В ЛОКБ спасли женщину с редкой беременностью в рудиментарном роге матки - Врачи Ленинградской областной клинической больницы выявили у пациентки редкую беременность в рудимен
Фото: vk_ru/wall-37854730_14211

Первоначально врачи предположили беременность сроком 10-11 недель с угрозой прерывания. Во время ультразвукового исследования специалисты обнаружили нестандартное расположение плодного яйца. У пациентки диагностировали беременность в рудиментарном роге матки, сообщили 16 июля в ЛОКБ.

Подобная патология встречается примерно в одном случае на 80 тысяч беременностей. Рудиментарный рог представляет собой замкнутую полость, которая чаще всего не соединена с основной маткой. Его стенки не способны достаточно растягиваться по мере развития беременности, что создает высокий риск разрыва и массивного кровотечения.

Врачи приняли решение провести экстренную операцию. Рудиментарный рог удалили лапароскопическим методом через четыре небольших прокола, что позволило избежать обширной травмы и значительной кровопотери.

Специалистам удалось сохранить репродуктивное здоровье женщины. На третьи сутки пациентку выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. После полного восстановления женщина сможет вновь забеременеть и стать матерью.

Вам будет интересно
Почему врачи скорой помощи не надевают бахилы и не разуваются на вызове
Медики Ленинградской области рассказали, что у этого есть пять веских причин. Во-первых, у сотрудников скорой нет обязанности надевать бахилы при...
05.10.2025
2967

Теги

ЛОКБ здоровье Ленинградская область
Новости СВО

Мобилизованный из Лодейнопольского района Дмитрий Назаров погиб на СВО

В Лодейнопольском районе Ленобласти в последний путь проводили участника СВО Дмитрия Назарова. Ему было 46 лет.

Мобилизованный из Лодейнопольского района Дмитрий Назаров погиб на СВО - За проявленную храбрость заместитель командира взвода - командир орудия расчета гаубичного артиллери
Фото: администрация Лодейнопольского района

Дмитрий Назаров родился в поселке Шархиничи Лодейнопольского района. Он окончил Лодейнопольскую вечернюю общеобразовательную школу, а затем прошел срочную службу. В дальнейшем он трудился водителем в ООО «Энергосервис».

В сентябре 2022 года Дмитрий был призван на фронт в рамках частичной мобилизации. Сержант погиб 6 июля 2026 года в населенном пункте Таволжанка в Харьковской области. Защищая боевую позицию, он закрыл собой товарища.

За проявленную храбрость заместитель командира взвода - командир орудия расчета гаубичного артиллерийского взвода был удостоен Георгиевского креста IV степени, медали Суворова, медали Жукова и медали «За воинскую доблесть» II степени.

Вам будет интересно
Военнослужащий из Кировска Александр Коротченков погиб на СВО
В зоне СВО погиб житель Кировского района Ленобласти Александр Коротченков. Ему было 55 лет. Похороны прошли со всеми воинскими почестями на Аллее Сла...
10.07.2026
340

Теги

погиб военный Ленобласть Лодейнопольский район

Популярное

Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок
Врач объяснила, из-за чего у людей с возрастом появляется все больше родинок

20:50 16.07.2024

Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер
Только что игравший на ЧМ-2026 футболист сборной умер

10:26 13.07.2026

В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото
В Ленобласти начали ведрами собирать землянику - фото

06:52 05.07.2022

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться