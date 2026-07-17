Врачи Ленинградской областной клинической больницы выявили у пациентки редкую беременность в рудиментарном роге матки. Женщина поступила в гинекологическое отделение с острыми схваткообразными болями внизу живота.

Первоначально врачи предположили беременность сроком 10-11 недель с угрозой прерывания. Во время ультразвукового исследования специалисты обнаружили нестандартное расположение плодного яйца. У пациентки диагностировали беременность в рудиментарном роге матки, сообщили 16 июля в ЛОКБ.

Подобная патология встречается примерно в одном случае на 80 тысяч беременностей. Рудиментарный рог представляет собой замкнутую полость, которая чаще всего не соединена с основной маткой. Его стенки не способны достаточно растягиваться по мере развития беременности, что создает высокий риск разрыва и массивного кровотечения.

Врачи приняли решение провести экстренную операцию. Рудиментарный рог удалили лапароскопическим методом через четыре небольших прокола, что позволило избежать обширной травмы и значительной кровопотери.

Специалистам удалось сохранить репродуктивное здоровье женщины. На третьи сутки пациентку выписали на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. После полного восстановления женщина сможет вновь забеременеть и стать матерью.