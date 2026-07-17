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В Петербурге начали прокладывать новый тоннель метро к терминалу ВСМ

Началась проходка тоннеля метро к будущему терминалу высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщает «Бриф24». Проходческий щит приступил к работам между строящейся станцией «Каретная» и площадкой будущего терминала ВСМ.

Сейчас на Красносельско-Калининской линии работают пять отечественных проходческих комплексов. Четыре из них, включая щиты «Вера» и «Любовь», прокладывают тоннели от станции «Путиловская» до «Каретной».

Параллельно специалисты проектируют станцию «Лиговский проспект-2», которая расположится рядом с новым вокзалом. Проектировщики прорабатывают схемы вестибюля, эскалаторов и перехода к действующей станции четвертой линии метро.

Вестибюль новой станции планируют открыть к 2029 году. Станции «Знаменская» и «Суворовская» построят позднее.

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11.11.2025
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Санкт-Петербург ВСМ
Новости Происшествия

Пассажирку из Праги задержали с наркотиками в Пулково

В аэропорту «Пулково» задержали пассажирку, пытавшуюся ввезти в Россию наркотики. Женщина прилетела в Санкт-Петербург из Чехии с пересадкой в Турции и направилась по зеленому коридору.

Во время выборочной проверки инспектор обратил внимание на ее странное поведение и путаные ответы. При досмотре ручной клади таможенники обнаружили две пластиковые трубки со светлым порошком и зип-пакет с похожим веществом, спрятанный в упаковке жевательной резинки. Экспертиза показала, что это наркотики.

По словам пассажирки, она приобрела запрещенные вещества в Чехии через интернет-магазин в мессенджере. Женщина написала явку с повинной.

В отношении россиянки завели уголовное дело о контрабанде наркотиков через таможенную границу ЕАЭС. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Женщине грозит до семи лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

По словам начальника Пулковской таможни Эдуарда Березинского, с начала года сотрудники ведомства пресекли уже семь попыток ввоза запрещенных веществ в регион.

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пулково Санкт-Петербург

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