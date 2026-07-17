Началась проходка тоннеля метро к будущему терминалу высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, сообщает «Бриф24». Проходческий щит приступил к работам между строящейся станцией «Каретная» и площадкой будущего терминала ВСМ.

Сейчас на Красносельско-Калининской линии работают пять отечественных проходческих комплексов. Четыре из них, включая щиты «Вера» и «Любовь», прокладывают тоннели от станции «Путиловская» до «Каретной».

Параллельно специалисты проектируют станцию «Лиговский проспект-2», которая расположится рядом с новым вокзалом. Проектировщики прорабатывают схемы вестибюля, эскалаторов и перехода к действующей станции четвертой линии метро.

Вестибюль новой станции планируют открыть к 2029 году. Станции «Знаменская» и «Суворовская» построят позднее.