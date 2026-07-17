Грузовой автомобиль столкнулся с товарным поездом 17 июля в 12:12 на железнодорожном переезде между станциями Вервенка и Рудничная в Ленинградской области.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на пути перед товарным поездом, перевозившим гипсовый камень. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояния оказалось недостаточно, и столкновения избежать не удалось.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. Схода подвижного состава нет.