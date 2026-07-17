В Санкт-Петербурге 22-летнего иностранца оштрафовали на 30 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору ДПС.

Молодого человека остановили 22 апреля 2026 года на Большой Пороховской улице. Он пересек пешеходный переход на электросамокате в неположенном месте. Во время проверки выяснилось, что иностранец находится в России незаконно. Въезд в страну ему запрещен до 14 февраля 2029 года.

По материалам дела, молодой человек попросил инспектора не оформлять нарушение. Полицейские предупредили его об уголовной ответственности за предложение взятки. После этого иностранец попросил книгу с правилами дорожного движения, объяснив: «Для того, чтобы почитать». Между страницами он оставил купюру номиналом пять тысяч рублей.

Полицейский уточнил: «Это за то, чтобы мы тебя не доставляли?». Молодой человек ответил: «Да, просто отпустите». Инспектор отказался от денег и зафиксировал попытку передачи взятки. В суде иностранец полностью признал вину. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.