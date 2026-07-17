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Электросамокатчик попытался подкупить полицейского взяткой в книге ПДД в Петербурге

В Санкт-Петербурге 22-летнего иностранца оштрафовали на 30 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору ДПС.

Молодого человека остановили 22 апреля 2026 года на Большой Пороховской улице. Он пересек пешеходный переход на электросамокате в неположенном месте. Во время проверки выяснилось, что иностранец находится в России незаконно. Въезд в страну ему запрещен до 14 февраля 2029 года.

По материалам дела, молодой человек попросил инспектора не оформлять нарушение. Полицейские предупредили его об уголовной ответственности за предложение взятки. После этого иностранец попросил книгу с правилами дорожного движения, объяснив: «Для того, чтобы почитать». Между страницами он оставил купюру номиналом пять тысяч рублей.

Полицейский уточнил: «Это за то, чтобы мы тебя не доставляли?». Молодой человек ответил: «Да, просто отпустите». Инспектор отказался от денег и зафиксировал попытку передачи взятки. В суде иностранец полностью признал вину. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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ПДД Санкт-Петербург дпс
Новости Происшествия

Выпускница в Петербурге пришла на ЕГЭ в умных очках

Однако это не помогло девушке сдать экзамен — ее удалили с аудитории.

В Петербурге выпускница пыталась сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) при помощи умных очков. Несмотря на тщательную подготовку, девушку поймали и удалили с аудитории. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как отметили в городском Комитете по образованию, всего с экзаменов в этом году из-за шпаргалок удалили 11 человек. У троих из них нашли телефоны, а одна из выпускниц и вовсе пронесла умные очки.  Результаты всех попавшихся на обмане в итоге аннулировали.

Аналогичный случай с умными очками произошел в Ленобласти в прошлом году. Тогда выпускница также пыталась схитрить и взяла на экзамен цифрового помощника, но он ей не помог.

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Фото на миниатюре: pxhere

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