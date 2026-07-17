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Установлена распространенная причина преждевременных смертей

Ультрамелкие частицы загрязненного воздуха могут ежегодно становиться причиной почти двух миллионов преждевременных смертей во всем мире. К такому выводу пришла международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Research.

Речь идет о частицах размером менее 100 нанометров. Они способны проникать глубоко в легкие, попадать в кровоток и достигать головного мозга. При этом содержание ультрамелких частиц в воздухе практически не регулируется законодательством, в отличие от более крупных загрязнителей.

Для оценки масштабов проблемы ученые объединили спутниковые данные, результаты измерений качества воздуха в 155 точках мира и методы машинного обучения. На основе полученной информации исследователи составили первую глобальную карту распространения таких частиц.

По расчетам ученых, их воздействие связано примерно с 1,99 миллиона преждевременных смертей ежегодно. Это составляет около 5% всех смертей от неинфекционных заболеваний. Почти половина таких случаев приходится на заболевания сердечно-сосудистой системы.

Исследователи считают, что ультрамелкие частицы вызывают воспаление, повреждают стенки сосудов и ускоряют развитие атеросклероза. Это повышает риск инфаркта, инсульта, гипертонии и сердечной недостаточности.

Основными источниками таких частиц являются автомобильные выбросы, промышленные предприятия и электростанции. По оценкам авторов работы, ограничение концентрации ультрамелких частиц в воздухе могло бы предотвратить около 45% связанных с ними преждевременных смертей.

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Сергей Перминов прокомментировал блокировку Грецией нового пакета санкций против России

Греция заблокировала новый пакет санкций ЕС, опасаясь за будущее своей судоходной отрасли.

Попытка Евросоюза ввести новые ограничения в отношении российского сжиженного природного газа столкнулась с жестким сопротивлением со стороны Афин. Греция фактически заблокировала принятие 21-го пакета рестрикций против РФ, стремясь защитить интересы своей национальной судоходной компании Dynagas. 

В Афинах заявили, что запрет на транспортировку арктического газа ставит под угрозу существование компании, чей флот танкеров был спроектирован исключительно под проект «Ямал СПГ».

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью «Общей газете Ленинградской области» подчеркнул, что участившиеся внутренние разногласия в ЕС наглядно демонстрируют тупиковость санкционного курса.

«Все более частые противоречия по практическим последствиям разгоняемого эесовским руководством санкционного угара ясно указывают на то, как стремится к логическому пределу рестриктивный подход, бьющий по собственным экономическим возможностям стран Европы. Но, это все более каждому очевидно, не логикой и здравым смыслом ведомы брюссельские евробюрократы», — заявил парламентарий.  

По мнению сенатора, ради политизированного конфронтационного курса руководство ЕС готово жертвовать целыми отраслями экономики своих стран-участниц, как это уже произошло с промышленным сектором Германии. 

«Мирохозяйственные цепочки, действительно, перестраиваются, когда европейский волюнтаризм и «самоколлективизация» выводят очередное свое звено из поля экономики и конкуренции. Инициатива уходит к тем, кто действует в деловой логике, а не заигрывается в «судейство», незаконные санкционные режимы. Объемы, энергия, выгоды достаются тем, кто зрит в будущее», — добавил Сергей Перминов.

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