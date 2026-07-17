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Россиянам посоветовали смотреть на внешность повара при покупке шаурмы

В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на внешний вид повара. Грязная форма, отсутствие перчаток и головного убора могут указывать на несоблюдение санитарных требований. Об этом в беседе с RT сообщили эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

Также важно оценить состояние заведения. Рабочая поверхность должна быть чистой, без телефонов, ключей и других посторонних предметов. В помещении обязательно должна быть раковина с проточной водой. При ее отсутствии от покупки шаурмы лучше отказаться.

«Сама раковина должна быть чистой и регулярно обрабатываться после мытья продуктов. Если повар моет руки в раковине, в которой лежат продукты, например, овощи или зелень, это серьезное нарушение санитарных правил», – подчеркнули в Роскачестве

Эксперты также рекомендуют обратить внимание на наличие кондиционера и условия хранения продуктов. Если мясо достают из холодильника, а не срезают с вертела, оно может оказаться несвежим.

Соус должен быть густым и однородным, без расслоения, пожелтения и кислого запаха. Жидкая консистенция и посторонний запах могут говорить о том, что продукт испорчен.

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Теги

Шаурма роскачество
Для души Новости

В Вырице пройдет концерт «От меня это было» с участием Юрия Башмета и Андрея Мерзликина

Духовно-музыкальное действо запланировано на 21 июля.

В следующий вторник, 21 июля, в поселке Вырица у стен Казанского храма состоится премьера уникального концерта-спектакля «От Меня это было». Мероприятие пройдет в 19:00 и будет приурочено к празднованию Казанской иконы Божьей Матери. 

В основе постановки — одноименное духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого, наложенное на музыку композитора Петра Корягина. В проекте принимают участие прославленный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета, хор Санкт-Петербургской Духовной Академии под руководством Раисы Гундяевой, а художественное слово доверено народному артисту России Андрею Мерзликину.

Концерт-спектакль «От Меня это было» станет первым этапом реализации проекта «Душа русской цивилизации». Инициатива призвана представить духовную историю страны через призму академического искусства и глубокого осмысления исторического наследия.

Мероприятие пройдет в формате телевизионной съемки, которую проведет канал «Россия Культура». Вход на площадку осуществляется строго по пригласительным билетам, для жителей Гатчинского округа организаторы подготовили прямую трансляцию в общественных и культурных пространствах.

Теги

Вырица концерты

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