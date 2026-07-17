В первую очередь специалисты советуют обратить внимание на внешний вид повара. Грязная форма, отсутствие перчаток и головного убора могут указывать на несоблюдение санитарных требований. Об этом в беседе с RT сообщили эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

Также важно оценить состояние заведения. Рабочая поверхность должна быть чистой, без телефонов, ключей и других посторонних предметов. В помещении обязательно должна быть раковина с проточной водой. При ее отсутствии от покупки шаурмы лучше отказаться.

«Сама раковина должна быть чистой и регулярно обрабатываться после мытья продуктов. Если повар моет руки в раковине, в которой лежат продукты, например, овощи или зелень, это серьезное нарушение санитарных правил», – подчеркнули в Роскачестве

Эксперты также рекомендуют обратить внимание на наличие кондиционера и условия хранения продуктов. Если мясо достают из холодильника, а не срезают с вертела, оно может оказаться несвежим.

Соус должен быть густым и однородным, без расслоения, пожелтения и кислого запаха. Жидкая консистенция и посторонний запах могут говорить о том, что продукт испорчен.