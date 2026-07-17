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ЦУР Ленинградской области возглавила Владлена Ефремова

Владлена Ефремова начала свой карьерный путь в ЦУР на должности старшего сотрудника.

ЦУР Ленинградской области возглавила Владлена Ефремова - Владлена Ефремова начала свой карьерный путь в ЦУР на должности старшего сотрудника.
Фото: ЦУР Ленинградской области

Центр управления регионом (ЦУР) Ленинградской области возглавила Владлена Андреевна. Карьеру в учреждении она начала с должности старшего сотрудника. Среди профессиональных заслуг нового руководителя ведомства: успешная реализация проектов по развитию сети госпабликов и обратной связи.

«Центр управления регионом — это связующее звено в продуктивном диалоге между государственными организациями и жителями. Главная задача нашей команды сегодня — не просто сохранить высокие показатели эффективности, но и трансформировать накопленный опыт в новые решения, направленные на рост качества жизни в нашем регионе», — заявила руководитель ЦУР.

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17.07.2026
107

Теги

ЦУР Ленинградской области
Новости Социум

Ленинградская область расширяет программу догазификации

В регионе приступили к обновлению планов-графиков догазификации, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году.

В Ленинградской области на заседании регионального штаба под председательством главы комитета по ТЭК Сергея Морозова обсудили вопрос расширения программы догазификации.

Один из инструментов расширения программы — обновление планов-графиков, включив в них дома в населенных пунктах, получивших доступ к газоснабжению в текущем году. Это позволит и дальше наращивать темпы развития инфраструктуры, делая использование экологичного топлива доступным для еще большего числа жителей региона.

Согласно данным профильного комитета, в области заключено 60 157 договоров на догазификацию, из которых 51 457 уже исполнены до границ земельных участков. Реальное подключение газового оборудования выполнено по 40 786 договорам. Также с начала 2026 года специалисты успешно произвели 9 098 подключений к газораспределительным сетям. 

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17.07.2026
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Теги

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