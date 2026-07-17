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Александр Дрозденко: Ленобласть подготовит закон для решения проблемы "коттеджного рабства"

Регион выйдет с новым законом на федеральный уровень, который защитит собственников домов в коттеджных поселках от произвола владельцев дорог и другой инфраструктуры.

Александр Дрозденко: Ленобласть подготовит закон для решения проблемы "коттеджного рабства" - Регион выйдет с новым законом на федеральный уровень, который защитит собственников домов в коттеджн
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Жители Ленинградской области все чаще сталкиваются с проблемой «коттеджного рабства», когда владельцы земельных участков, на которых проложены дороги, перекрывают доступ к домам или требуют несоразмерную плату за проезд и использование коммуникаций. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что данная ситуация требует системного решения на федеральном уровне.

«Сегодня вместе с активистами, экспертами и представителями надзорных органов эту тему обсудили на круглом столе в Правительстве Ленинградской области. Убежден, что локальными мерами проблему не решить. Нужен федеральный закон», — заявил губернатор.

Глава региона предложил законодательно закрепить режим общей долевой собственности для объектов инфраструктуры в коттеджных поселках. Согласно инициативе, дороги и инженерные сети должны автоматически переходить в коллективную собственность жителей, что обеспечит им бесплатный и беспрепятственный доступ к своим домам.

Кроме того, законопроект предусматривает механизм принудительного установления публичного сервитута и выкупа дорог по кадастровой стоимости, если частный собственник препятствует нормальной жизнедеятельности территории. 

«Я, как высшее должностное лицо субъекта, внесу законопроект и попрошу депутатов нового созыва Государственной Думы от Ленинградской области его поддержать», — добавил губернатор.

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16.07.2026
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Теги

Александр Дрозденко коттеджное рабство закон госдума
Для души Новости

В Вырице пройдет концерт «От меня это было» с участием Юрия Башмета и Андрея Мерзликина

Духовно-музыкальное действо запланировано на 21 июля.

В следующий вторник, 21 июля, в поселке Вырица у стен Казанского храма состоится премьера уникального концерта-спектакля «От Меня это было». Мероприятие пройдет в 19:00 и будет приурочено к празднованию Казанской иконы Божьей Матери. 

В основе постановки — одноименное духовное завещание преподобного Серафима Вырицкого, наложенное на музыку композитора Петра Корягина. В проекте принимают участие прославленный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета, хор Санкт-Петербургской Духовной Академии под руководством Раисы Гундяевой, а художественное слово доверено народному артисту России Андрею Мерзликину.

Концерт-спектакль «От Меня это было» станет первым этапом реализации проекта «Душа русской цивилизации». Инициатива призвана представить духовную историю страны через призму академического искусства и глубокого осмысления исторического наследия.

Мероприятие пройдет в формате телевизионной съемки, которую проведет канал «Россия Культура». Вход на площадку осуществляется строго по пригласительным билетам, для жителей Гатчинского округа организаторы подготовили прямую трансляцию в общественных и культурных пространствах.

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Вырица концерты

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