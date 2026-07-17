Регион выйдет с новым законом на федеральный уровень, который защитит собственников домов в коттеджных поселках от произвола владельцев дорог и другой инфраструктуры.

Жители Ленинградской области все чаще сталкиваются с проблемой «коттеджного рабства», когда владельцы земельных участков, на которых проложены дороги, перекрывают доступ к домам или требуют несоразмерную плату за проезд и использование коммуникаций. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил, что данная ситуация требует системного решения на федеральном уровне.

«Сегодня вместе с активистами, экспертами и представителями надзорных органов эту тему обсудили на круглом столе в Правительстве Ленинградской области. Убежден, что локальными мерами проблему не решить. Нужен федеральный закон», — заявил губернатор.

Глава региона предложил законодательно закрепить режим общей долевой собственности для объектов инфраструктуры в коттеджных поселках. Согласно инициативе, дороги и инженерные сети должны автоматически переходить в коллективную собственность жителей, что обеспечит им бесплатный и беспрепятственный доступ к своим домам.

Кроме того, законопроект предусматривает механизм принудительного установления публичного сервитута и выкупа дорог по кадастровой стоимости, если частный собственник препятствует нормальной жизнедеятельности территории.

«Я, как высшее должностное лицо субъекта, внесу законопроект и попрошу депутатов нового созыва Государственной Думы от Ленинградской области его поддержать», — добавил губернатор.