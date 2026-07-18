В России хотят изменить правила возврата железнодорожных билетов.

Федеральная антимонопольная служба предложили изменить правила возврата билетов на железнодорожный транспорт.

Согласно новому приказу ведомства, перевозчикам в России могут позволить самостоятельно определять размер сбора за возврат билета, но не более 10% от его стоимости. В ФАС считают, что это позволит уменьшить количество возвратов, снизит искусственный дефицит, а также «обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса».

В ведомстве добавили, что в прошлом году россияне вернули более 25 миллионов билетов, из которых повторно выкупили только 5,9 миллионов. Еще девять миллионов так и не были проданы.

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