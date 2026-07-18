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Новости Социум

ФАС предложила новые правила возврата ж/д билетов

В России хотят изменить правила возврата железнодорожных билетов.

Федеральная антимонопольная служба предложили изменить правила возврата билетов на железнодорожный транспорт. 

Согласно новому приказу ведомства, перевозчикам в России могут позволить самостоятельно определять размер сбора за возврат билета, но не более 10% от его стоимости. В ФАС считают, что это позволит уменьшить количество возвратов, снизит искусственный дефицит, а также «обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса».

В ведомстве добавили, что в прошлом году россияне вернули более 25 миллионов билетов, из которых повторно выкупили только 5,9 миллионов. Еще девять миллионов так и не были проданы.

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фас возврат билетов
Новости Социум

Более 300 выпускников получили 100 баллов на пересдачах ЕГЭ

Сразу 313 выпускников смогли улучшить свои результаты при пересдаче экзаменов.

Рособрнадзор подвел итоги «Президентских дней» пересдачи ЕГЭ, которые состоялись в начале июля.

По данным ведомства, 313 участников пересдач смогли получить наилучший результат. При этом 250 человек получили 100 баллов впервые. Еще 61 участник испытаний уже имел как минимум один стобалльный результат по другим предметам.

Благодаря возможности пересдать экзамен, 54 выпускника стали двухсотбалльниками, а семь человек и вовсе заработали 300 баллов. 

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ЕГЭ экзамены

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