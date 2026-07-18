В результате ДТП произошло возгорание легкового автомобиля. Водитель, находившийся за рулем, погиб.

В Лужском районе Ленинградской области правоохранительные органы задержали 47-летнего виновника аварии, в которой погиб водитель легкового автомобиля.

Трагедия произошла 17 июля около 14:50 на 111-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков». По предварительным данным, 47-летний водитель большегруза «Вольво» с полуприцепом при выполнении поворота не убедился в безопасности и не уступил дорогу встречному автомобилю «Ауди». От мощного удара легковой автомобиль загорелся. Спасти водителя не удалось — он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Следственный отдел ОМВД России по Лужскому району уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В настоящее время обвиняемый задержан.