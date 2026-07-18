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Полиция завела дело после смертельной аварии с фурой в Лужском районе

В результате ДТП произошло возгорание легкового автомобиля. Водитель, находившийся за рулем, погиб.

Полиция завела дело после смертельной аварии с фурой в Лужском районе - В результате ДТП произошло возгорание легкового автомобиля. Водитель, находившийся за рулем, погиб.
Фото: МВД по СПб и ЛО

В Лужском районе Ленинградской области правоохранительные органы задержали 47-летнего виновника аварии, в которой погиб водитель легкового автомобиля. 

Трагедия произошла 17 июля около 14:50 на 111-м километре автодороги «Санкт-Петербург — Псков». По предварительным данным, 47-летний водитель большегруза «Вольво» с полуприцепом при выполнении поворота не убедился в безопасности и не уступил дорогу встречному автомобилю «Ауди». От мощного удара легковой автомобиль загорелся. Спасти водителя не удалось — он скончался на месте происшествия от полученных травм. 

Следственный отдел ОМВД России по Лужскому району уже возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. В настоящее время обвиняемый задержан.

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Теги

ДТП Лужский район уголовное дело
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Небольшие дожди и до 29 градусов тепла ожидается в Ленобласти 19 июля

Ночью температура местами упадет до 13 градусов выше нуля.

Небольшие дожди и до 29 градусов тепла ожидается в Ленобласти 19 июля - Ночью температура местами упадет до 13 градусов выше нуля.
Фото: МЧС ЛО

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 19 июля. Ночью, преимущественно на западе, и днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. Также в отдельных районах ожидаются грозы.

«Ветер ночью южный, юго-западный 5-10 м/с, днем юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 гр., днем +21...+26 гр., на востоке местами до +29 гр», — указано в сообщении регионального управления МЧС. 

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