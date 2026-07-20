Пассажир фирменного поезда Москва – Санкт-Петербург похитил фарфоровый набор для специй стоимостью более 9000 рублей во время поездки. Перевозчик обнаружил пропажу комплекта посуды из купе и обратился в дежурную часть.

Подозреваемым оказался 54-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока. Во время досмотра у него нашли солонку, перечницу и подставку для салфеток.

По данным полиции, перед прибытием в Санкт-Петербург мужчина положил понравившийся набор в сумку. Заведено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.