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Пассажир поезда «Москва-Петербург» украл посуду на 9000 рублей

Пассажир фирменного поезда Москва – Санкт-Петербург похитил фарфоровый набор для специй стоимостью более 9000 рублей во время поездки. Перевозчик обнаружил пропажу комплекта посуды из купе и обратился в дежурную часть.

Подозреваемым оказался 54-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока. Во время досмотра у него нашли солонку, перечницу и подставку для салфеток.

По данным полиции, перед прибытием в Санкт-Петербург мужчина положил понравившийся набор в сумку. Заведено уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Пассажир поезда «Москва-Петербург» украл посуду на 9000 рублей - Пассажир фирменного поезда Москва – Санкт-Петербург похитил фарфоровый набор для специй стоимостью б
Фото: МВД

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В Ленинградской области продолжается ремонт дорог

В Ленинградской области рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается ремонт дорог. Особое внимание уделяется трассам, ведущим к малым населенным пунктам.

В Ленинградской области продолжается ремонт дорог - Особое внимание уделяется трассам, ведущим к малым населенным пунктам.
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

На участке дороги «Зеленогорск – Приморск – Выборг» (Приморское шоссе) длиной 25 километров подрядчик завершает нанесение разметки и установку дорожных знаков. Также практически завершены работы на 8-километровом отрезке этой дороги у поселка Ермилово.

В Приозерском районе подрядчик приступил к укладке второго слоя асфальта у Плодового и Уральского. В Выборгском районе второй слой асфальта почти уложен у Вещево.

В ближайшее время начнутся работы на нескольких объектах в Подпорожском районе.

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ремонт дороги Ленобласть

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