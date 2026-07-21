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На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 июля

Во вторник, 21 июля, на ряде федеральных трасс Ленобласти будут действовать временные ограничения движения в связи с проведением плановых работ, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 июля - Большинство ограничений будет действовать до 20:00.
Фото: freepik

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда», А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга», А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой и Р-23  «Псков».

В течение дня дорожные службы будут выполнять ремонт покрытия и обочин, замену и установку дорожных знаков, восстановление барьерных ограждений, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части и полосы отвода, а также другие работы по содержанию федеральных автодорог. Большинство ограничений будет действовать до 20:00.

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Теги

ограничено движение Ленобласть дороги
Новости Происшествия

Из леса в Гатчинском округе вывели 90-летнюю женщину

Пожилую женщину нашли ночью 21 июля в лесу возле СНТ «Корвет-Витязь» в Гатчинском округе Ленинградской области.

Из леса в Гатчинском округе вывели 90-летнюю женщину - Пожилую женщину нашли ночью 21 июля в лесу возле СНТ «Корвет-Витязь» в Гатчинском округе Ленинградск
Фото: t_me/acclenobl/4154

Как сообщили в Аварийно-спасательной службе региона, 90-летняя пенсионерка заблудилась вечером 20 июля. На ее поиски направились сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно.

По данным ПСО «Экстремум», женщина зашла в лес после 15:00, а к 20:45 поняла, что не может найти дорогу обратно. С собой у нее был мобильный телефон, по которому она вызвала помощь. Спасатели обнаружили пенсионерку, вывели ее из леса и передали родственникам.

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Теги

Гатчинский округ Тосно

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