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С 21 по 28 июля Ладожский мост не будут разводить

На Ладожском мосту, который является частью федеральной трассы Р-21 «Кола», с 21 по 28 июля будут проводиться планово-предупредительные работы. В связи с этим разводка моста производиться не будет.

Ограничение пропускной способности связано с устройством подмостей и установкой дополнительного балласта на разводном пролете. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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21.07.2026
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ладожский мост Ленобласть
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Гарик Сукачев, Газманов и мотопарад: опубликована программа мотофестиваля «Балтик Ралли» в Выборге

С 23 по 26 июля Выборг вновь станет столицей байкерского движения – в городе пройдет мотофестиваль «Балтик Ралли», который традиционно собирает тысячи гостей из разных регионов России. Организаторы уже опубликовали программу мероприятия.

Гарик Сукачев, Газманов и мотопарад: опубликована программа мотофестиваля «Балтик Ралли» в Выборге - Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спорти
Фото: сайт «Балтик Ралли»

Фестиваль, проходящий под патронажем губернатора Ленобласти, объединит концерты, мотопробеги, спортивные соревнования и памятные акции. В этом году на сцену выйдут известные российские артисты: 24 июля перед зрителями выступит Гарик Сукачев, 25 июля — Олег Газманов и группа «Чиж & Co», а завершит музыкальную программу 26 июля Александр Скляр вместе с группой «Ва-банкъ».

В программе фестиваля также запланированы вечеринка в яхт-клубе «Лавола», акция «Бессмертный мотополк», открытие второй очереди мемориала «МотоПарк Мира на поле Пасхина», мотосвадьба, парады байкеров, соревнования по фигурному вождению и мотогонки.

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Кроме того, гостей ждут экскурсии на мотоциклах, выставка кастомных байков, клуб знакомств, а также турниры по теннису и домино. Организаторы предлагают участникам приехать в народных костюмах и привезти флаги своих городов и мотоклубов.

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Балтик Ралли Выборг Ленобласть программа мотофестиваль

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