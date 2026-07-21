Пожилую женщину нашли ночью 21 июля в лесу возле СНТ «Корвет-Витязь» в Гатчинском округе Ленинградской области.
Как сообщили в Аварийно-спасательной службе региона, 90-летняя пенсионерка заблудилась вечером 20 июля. На ее поиски направились сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно.
По данным ПСО «Экстремум», женщина зашла в лес после 15:00, а к 20:45 поняла, что не может найти дорогу обратно. С собой у нее был мобильный телефон, по которому она вызвала помощь. Спасатели обнаружили пенсионерку, вывели ее из леса и передали родственникам.