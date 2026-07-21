На Ладожском мосту, который является частью федеральной трассы Р-21 «Кола», с 21 по 28 июля будут проводиться планово-предупредительные работы. В связи с этим разводка моста производиться не будет.

Ограничение пропускной способности связано с устройством подмостей и установкой дополнительного балласта на разводном пролете. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.