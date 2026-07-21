Первые 30 специалистов завершили обучение по программе «Оберег 47» на полигоне МЧС России в Мурино.

В течение трех дней участники отрабатывали навыки оценки обстановки на месте происшествия, координации команды, оказания первой помощи, работы с радиосвязью и инструментом, а также организации перевозки гуманитарных грузов и действий при пожарах.

Отдельный модуль обучения был посвящен взаимодействию с пострадавшими, семьями участников СВО и людьми в кризисных ситуациях. Руководитель Ресурсного добровольческого центра Сергей Иващенко отметил, что существует большой объем работы, связанной с поддержкой защитников и их семей, ликвидацией последствий паводков и лесных пожаров, помощью на приграничных территориях и в пунктах временного размещения.

«Желающих прийти на помощь всегда много. Наша задача — научить добровольцев действовать максимально эффективно и безопасно», — подчеркнул он.

После обучения выпускники программы сформируют взрослые волонтерские команды по всему региону и будут передавать полученные знания другим добровольцам. Практическую проверку навыков участники прошли совместно с сотрудниками МЧС, Российского Красного Креста и опытными волонтёрами гуманитарных миссий.