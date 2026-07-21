weather 10°
$

Главная / Новости / В Ленобласти началась подготовка волонтеров для работы при ЧС и в гуманитарных миссиях

Новости Социум

В Ленобласти началась подготовка волонтеров для работы при ЧС и в гуманитарных миссиях

Первые 30 специалистов завершили обучение по программе «Оберег 47» на полигоне МЧС России в Мурино.

В Ленобласти началась подготовка волонтеров для работы при ЧС и в гуманитарных миссиях - Первые 30 специалистов завершили обучение по программе «Оберег 47» на полигоне МЧС России в Мурино.
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

В течение трех дней участники отрабатывали навыки оценки обстановки на месте происшествия, координации команды, оказания первой помощи, работы с радиосвязью и инструментом, а также организации перевозки гуманитарных грузов и действий при пожарах.

Отдельный модуль обучения был посвящен взаимодействию с пострадавшими, семьями участников СВО и людьми в кризисных ситуациях. Руководитель Ресурсного добровольческого центра Сергей Иващенко отметил, что существует большой объем работы, связанной с поддержкой защитников и их семей, ликвидацией последствий паводков и лесных пожаров, помощью на приграничных территориях и в пунктах временного размещения.

«Желающих прийти на помощь всегда много. Наша задача — научить добровольцев действовать максимально эффективно и безопасно», — подчеркнул он.

После обучения выпускники программы сформируют взрослые волонтерские команды по всему региону и будут передавать полученные знания другим добровольцам. Практическую проверку навыков участники прошли совместно с сотрудниками МЧС, Российского Красного Креста и опытными волонтёрами гуманитарных миссий.

Теги

Ленобласть Оберег 47
Новости Происшествия

«Россети Ленэнерго» пресекли 903 случая хищения электроэнергии за 2026 год

Более 170 миллионов рублей взыскали за 903 случая незаконного потребления электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2026 года.

Как сообщили 21 июля в компании «Россети Ленэнерго», специалисты выявили 501 случай бездоговорного подключения к электросетям. С нарушителей взыскали 106 миллионов рублей за 14,4 миллиона кВт·ч.

Еще 402 случая были связаны с безучетным потреблением электроэнергии, в том числе с вмешательством в работу счетчиков. Объем хищений составил 12,5 миллиона кВт·ч стоимостью 64,4 миллиона рублей.

За самовольное подключение к сетям физическим лицам грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим – от 100 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы увеличиваются. Признаками незаконного потребления могут быть дополнительные провода от линий электропередачи, низкое напряжение в сети и проводка в обход счетчиков.

Вам будет интересно
Около 50 км незаконных оптоволоконных линий выявили на опорах ЛЭП в Ленобласти
Около 50 километров незаконных волоконно-оптических линий связи выявили на опорах ЛЭП в Ленинградской области за первое полугодие 2026 года. Как сообщ...
21.07.2026
71

Теги

Россети Ленэнерго Санкт-Петербург Ленинградская область

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

Тело 18-летней девушки достали из озера в Лужском районе
Тело 18-летней девушки достали из озера в Лужском районе

20:45 20.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться