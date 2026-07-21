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В заказнике «Выборгский» стартовал международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0

На полуострове Киперорт в государственном природном заказнике «Выборгский» открылся международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0 — Индонезийско-российский летний слет 2026 года.

В заказнике «Выборгский» стартовал международный студенческий слет PERMIRA Summer Camp 3.0 - На полуострове Киперорт в государственном природном заказнике «Выборгский» открылся международный ст
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

Участниками стали студенты из России, Индонезии и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие проводится в рамках договорённостей о культурном сотрудничестве, закреплённых в Декларации о стратегическом партнёрстве 2025 года и подтверждённых по итогам Саммита Россия–АСЕАН 2026 года в Казани.

Тема слета — «Кухня Нусантары: уроки природы и дружбы народов». Программа включает образовательные, культурные и интерактивные мероприятия, посвящённые экологическому просвещению, гастродипломатии и межкультурному диалогу. Председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов подчеркнул, что особо охраняемые природные территории являются не только местами сохранения уникальной природы, но и площадками для экологического просвещения, международного диалога и молодёжных инициатив.

«Именно такие проекты помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде», — отметил он.

Организаторами слета выступили PERMIRA Петербурга совместно с областным и Петербургским отделениями Всероссийского общества охраны природы. Мероприятие проходит при поддержке Посольства Республики Индонезии и активном участии комитетов по природным ресурсам, государственному экологическому надзору и по внешним связям Ленобласти.

Теги

мыс Киперорт Федор Стулов Индонезия Ленобласть
Для души Новости

Более 300 детей с ОВЗ занимаются адаптивной верховой ездой в центре «Солнечный остров» во Всеволожске

В Ленинградской области продолжает работу центр адаптивного спорта «Солнечный остров», который на протяжении 30 лет помогает детям с особенностями развития.

Проект по иппотерапии реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, выделившего на эти цели 2,6 миллиона рублей. За время работы программы более 300 юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья освоили конный спорт.

За последний год команда АНБО «Солнечный остров» провела 11 физкультурных праздников и 25 тренировочных курсов. Занятия адаптивной верховой ездой представляют собой реабилитацию без боли, страха и сложных медицинских процедур. Они способствуют развитию внимания, концентрации, учат быстро реагировать и принимать решения, а также создают пространство для взаимодействия и укрепления уверенности в себе.

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В 2024 году Грант Губернатора Ленинградской области получили шесть ресурсных центров, которые готовы помочь СО НКО Ленобласти с регистрацией, бухгалтерией и многим другим. Подробнее тут. Получить бесплатную консультацию по заполнению заявки и регистрации НКО можно в комитете общественных коммуникаций и региональных ресурсных центрах поддержки.

Теги

дети с ограниченными возможностями здоровья

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