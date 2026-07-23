Владельца земельного участка в деревне Аро обязали за три месяца ликвидировать несанкционированную свалку объемом более 100 кубометров. На территории обнаружили строительный мусор, в том числе бой бетона и кирпича.

Разрешения на обращение с отходами у владельца участка не было. Нарушителю дважды выдавали предписания об устранении свалки, однако он их не исполнил и был привлечен к административной ответственности.

После этого комитет Госэконадзора обратился во Всеволожский городской суд. Ответчик полностью признал исковые требования.

Свалку необходимо ликвидировать за свой счет и безопасным для окружающей среды способом в течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу. Исполнение решения остается на контроле госэконадзора.