weather 15.7°
$

Главная / Новости / Суд обязал владельца участка в Аро убрать незаконную свалку за свой счет

Новости Социум

Суд обязал владельца участка в Аро убрать незаконную свалку за свой счет

Владельца земельного участка в деревне Аро обязали за три месяца ликвидировать несанкционированную свалку объемом более 100 кубометров. На территории обнаружили строительный мусор, в том числе бой бетона и кирпича.

Суд обязал владельца участка в Аро убрать незаконную свалку за свой счет - Владельца земельного участка в деревне Аро обязали за три месяца ликвидировать несанкционированную с
Фото: vk_ru/wall-192697481_16772

Разрешения на обращение с отходами у владельца участка не было. Нарушителю дважды выдавали предписания об устранении свалки, однако он их не исполнил и был привлечен к административной ответственности.

После этого комитет Госэконадзора обратился во Всеволожский городской суд. Ответчик полностью признал исковые требования.

Свалку необходимо ликвидировать за свой счет и безопасным для окружающей среды способом в течение трех месяцев после вступления решения суда в законную силу. Исполнение решения остается на контроле госэконадзора.

Вам будет интересно
В Госдуме напомнили, кому в России положена досрочная пенсия в 50 лет
Фото: pxhere.com Многодетные родители, семьи с детьми-инвалидами, работники вредных производств и жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию досрочн...
23.07.2026
181

Теги

Аро Ленинградская область
Новости Социум Главное

В Ленобласти модернизируют женские консультации для поддержки семей

Власти Ленобласти в ближайшие три года сосредоточатся на модернизации женских консультаций. Такое поручение на аппаратном совещании дал губернатор Александр Дрозденко, подчеркнув, что повышение рождаемости невозможно без доступной и качественной медицинской помощи будущим родителям.

По словам главы региона, женские консультации оснастят современным оборудованием, проведут необходимый ремонт и создадут комфортные условия для пациенток с учетом принципов семейноцентричности и требований доступной среды. Аналогичный подход будет применен к родильным отделениям и Ленинградскому областному перинатальному центру.

Губернатор отметил, что в 2025 году в регионе открылись три новые женские консультации — в Новоселье, Горбунках на базе Ломоносовской больницы и при Сясьстройской районной больнице.

В Ленобласти модернизируют женские консультации для поддержки семей - Женские консультации оснастят современным оборудованием, проведут необходимый ремонт и создадут комф
Фото: t_me/drozdenko_au_lo

Одновременно в Ленинградской области продолжают расширять меры поддержки семей. Среди них — выплаты молодым и студенческим семьям, региональный материнский капитал, компенсация аренды жилья, услуга «Социальная няня», помощь многодетным семьям, подарочные наборы для новорожденных и другие.

По данным областных властей, эти меры уже дают первые результаты. В первом полугодии количество новорожденных в регионе увеличилось на 4,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число первенцев выросло на 5,34%, также отмечается положительная динамика по рождению вторых и третьих детей.

«Когда молодые родители принимают решение о рождении ребенка, они должны понимать: Ленинградская область будет рядом на всем пути. Наша задача — сделать все, чтобы семьи чувствовали эту поддержку и были уверены в завтрашнем дне», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Вам будет интересно
Назван предварительный размер маткапитала в 2027 году
В 2027 году размер материнского капитала в России может составить около 767 тысяч рублей на первого ребенка, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин....
05.07.2026
582

Теги

семья женская консультация Ленобласть Дрозденко

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться