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В Госдуме напомнили, кому в России положена досрочная пенсия в 50 лет

Пенс
Фото: pxhere.com

Многодетные родители, семьи с детьми-инвалидами, работники вредных производств и жители Крайнего Севера могут выйти на пенсию досрочно в 2026 году, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

«В 2026 году, несмотря на продолжающийся переходный этап пенсионной реформы, отдельные категории россиян сохраняют право на досрочное назначение пенсии. Наиболее распространенный случай – матери, воспитавшие пять и более детей до исполнения им восьми лет. Они выходят на пенсию в 50 лет при страховом стаже от 15 лет и наличии 30 пенсионных коэффициентов. Для матерей с четырьмя детьми возраст выхода снижен до 56 лет, с тремя – до 57 лет. Женщины, которые воспитывали ребенка-инвалида с детства до восьмилетнего возраста, также могут оформить пенсию в 50 лет при стаже не менее 15 лет. Отцы детей-инвалидов в аналогичной ситуации получают право с 55 лет», – пояснил Никита Чаплин

Воспользоваться льготой для родителей ребенка-инвалида может только один из них. При этом учитывается инвалидность в детстве независимо от текущего состояния здоровья. Заявление можно подать в Социальный фонд России через МФЦ, портал «Госуслуги» или клиентскую службу.

«Другое основание для досрочного выхода – трудовая деятельность во вредных или опасных условиях. Для работников, занятых на производствах по Списку № 1: мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет при спецстаже от 10 лет, женщины – в 45 лет при стаже от 7,5 года. По Списку № 2 (тяжелые условия труда): мужчины выходят на пенсию в 55 лет, женщины – в 50 лет. Жители Крайнего Севера, занятые в традиционных отраслях – оленеводстве, рыболовстве или охоте, также имеют льготу: мужчины – с 50 лет при общем стаже 25 лет, женщины – с 45 лет при стаже 20 лет», – добавил Никита Чаплин

Досрочную пенсию также могут назначить безработным гражданам предпенсионного возраста, уволенным из-за сокращения штата или ликвидации организации. Для этого они должны состоять на учете в центре занятости и не иметь возможности трудоустроиться.

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