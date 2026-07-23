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В Гатчине отправили в колонию петербуржца за аферы с десятками чужих квартир

Порядка 40 человек пострадали от действий мошенника.

В Гатчине суд отправил в колонию жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в мошенничестве с чужими квартирами. В общей сложности от действий афериста пострадали 40 собственников, передает 23 июля прокуратура Ленинградской области.

«(Подсудимый) обманом заключал договоры под залог недвижимости на кабальных условиях, лишая граждан жилья. От его действий пострадали 40 человек», — сообщает ведомство.

Ближайшие 7,5 лет мошенник проведет в колонии. Также суд назначил виновному штраф в размере 900 тысяч рублей.

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23.07.2026
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Гатчина мошенничество
Новости Социум

В Мурино остановили установку ларьков

В Мурино остановлено возведение торговых объектов на улицах Графской и Екатерининской.

В Мурино остановили установку ларьков - В Мурино остановлено возведение торговых объектов на улицах Графской и Екатерининской.
Фото: Анна Хмелёва

Строительство торговых павильонов на Графской и Екатерининской улицах в Мурино было остановлено после вмешательства депутата Законодательного собрания Ленинградской области Анны Хмелёвой. Застройщик согласился остановить работы и обязался до конца текущей недели убрать строительный мусор с участков.

Формально собственники частных территорий имеют право устанавливать ларьки без согласования с муниципалитетом. Однако депутат Анна Хмелёва считает эту лазейку в законодательстве недопустимой и заявила о намерении подготовить законопроект, который обяжет владельцев частных земель согласовывать размещение торговых точек с местными властями.

Кроме того, депутат рассматривает возможность выкупа таких участков в муниципальную собственность для последующего благоустройства. Для детального разбирательства парламентарий уже направила запросы в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям собственника. Также вице-губернатору региона Евгению Барановскому направлено обращение с просьбой проверить, соответствуют ли возводимые объекты статусу «нестационарных».

Депутат подчеркнула, что в случае попыток возобновления работ надзорные органы проведут тщательную проверку законности сделок с землей. Анна Хмелёва также поблагодарила жителей и муниципальные власти за активную позицию.

«Да, может сейчас, в моменте, у нас нет законного способа раз и навсегда остановить стройку и забрать землю (и не верьте тому, кто говорит, что они есть). Но у нас есть законные способы с помощью надзорных органов удерживать ситуацию и не дать застроить все избушками из профнастила до тех пор, пока мы не сможем забрать эту землю и такие же участки в муниципалитет. И сделать там нормальное благоустройство, для прогулок и отдыха», - добавила Анна Хмелёва.

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