weather 18.4°
$

Главная / Для души / «Почта России» выпустила серию открыток с видами Выборга

Для души Новости

«Почта России» выпустила серию открыток с видами Выборга

«Почта России» пополнила ассортимент маркированных карточек. Выпущены открытки «С наилучшими пожеланиями из Выборга». На них изображены панорама города, Выборгский замок и парк Монрепо.

«Почта России» выпустила серию открыток с видами Выборга - На них изображены панорама города, Выборгский замок и парк Монрепо.
Фото: АО «Почта России»

Также для этого выпуска подготовлен специальный художественный штемпель. Церемония гашения прошла с участием представителей администрации, музея-заповедника и «Почты России».

Штемпель будет доступен для использования в почтовом отделении по адресу: Крепостная улица, 30, Выборг (188800). Каждый желающий сможет поставить уникальный оттиск на своей почтовой продукции.

«Погашенные специальным штемпелем открытки представляют особую коллекционную и художественную ценность. Они станут не только отличным дополнением коллекций, но и приятной возможностью оставить себе память о посещении прекрасного города», – отметил заместитель директора группы регионов Северо-Запад и Центр «Почты России» Александр Ганихин.

Вам будет интересно
Минпросвещения опубликовало список современной патриотической литературы для школьников
Минпросвещения опубликовало списки патриотических произведений для комплектования школьных библиотек. Среди книг современных авторов - произведения о...
22.07.2026
173

Теги

С наилучшими пожеланиями из Выборга Выборг Ленобласть почта россии
Новости Происшествия

Восемь человек пострадали на дорогах Ленинградской области за сутки

Свыше 70 аварий произошло в регионе за среду.

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 75 аварий. Об этом 23 июля сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В результате шести ДТП пострадали восемь человек, включая троих детей. Также известно о двух погибших.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 240 аварий, в которых пострадали девять человек. Еще один скончался.

Вам будет интересно
В Петербурге 16-летнего подростка обвиняют в поджоге релейных шкафов
В Кировском районе Петербурга в отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Ему предъявлено обвинение. По данным сле...
23.07.2026
105

Теги

аварии госавтоинспекция

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться