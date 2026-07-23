«Почта России» пополнила ассортимент маркированных карточек. Выпущены открытки «С наилучшими пожеланиями из Выборга». На них изображены панорама города, Выборгский замок и парк Монрепо.
Также для этого выпуска подготовлен специальный художественный штемпель. Церемония гашения прошла с участием представителей администрации, музея-заповедника и «Почты России».
Штемпель будет доступен для использования в почтовом отделении по адресу: Крепостная улица, 30, Выборг (188800). Каждый желающий сможет поставить уникальный оттиск на своей почтовой продукции.
«Погашенные специальным штемпелем открытки представляют особую коллекционную и художественную ценность. Они станут не только отличным дополнением коллекций, но и приятной возможностью оставить себе память о посещении прекрасного города», – отметил заместитель директора группы регионов Северо-Запад и Центр «Почты России» Александр Ганихин.