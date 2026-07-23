Партийные активисты работают во многих районах Ленинградской области.

Региональное отделение партии «Коммунисты России» в Ленинградской области ведет активную кампанию по сбору подписей.

Уже почти неделю партийные активисты работают во многих районах региона. Процесс сбора подписей организован системно: ленинградским коммунистам передали опыт их коллеги из Вологодской области и Республики Карелия, которые уже прошли аналогичный этап.

Успеху кампании, по словам представителей КПКР, способствует и высокий уровень узнаваемости партийной программы, сформированный в ходе прошлогодних выборов губернатора Ленобласти.

Как отмечают сами активисты, жители области реагируют на инициативу положительно. Наиболее интенсивная работа развернута во Всеволожском, Волховском, Кингисеппском, Приозерском районах, а также в Гатчинском округе.