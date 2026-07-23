weather 18.4°
$

Главная / Новости / В Ленобласти «Коммунисты России» ведут сбор подписей для участия в выборах

Новости Социум

В Ленобласти «Коммунисты России» ведут сбор подписей для участия в выборах

Партийные активисты работают во многих районах Ленинградской области.

В Ленобласти «Коммунисты России» ведут сбор подписей для участия в выборах - Партийные активисты работают во многих районах Ленинградской области.
Фото: kplo.ru

Региональное отделение партии «Коммунисты России» в Ленинградской области ведет активную кампанию по сбору подписей.

Уже почти неделю партийные активисты работают во многих районах региона. Процесс сбора подписей организован системно: ленинградским коммунистам передали опыт их коллеги из Вологодской области и Республики Карелия, которые уже прошли аналогичный этап.

Успеху кампании, по словам представителей КПКР, способствует и высокий уровень узнаваемости партийной программы, сформированный в ходе прошлогодних выборов губернатора Ленобласти. 

Как отмечают сами активисты, жители области реагируют на инициативу положительно. Наиболее интенсивная работа развернута во Всеволожском, Волховском, Кингисеппском, Приозерском районах, а также в Гатчинском округе. 

Теги

Выборы-2026 КПРФ
Новости Происшествия

Восемь человек пострадали на дорогах Ленинградской области за сутки

Свыше 70 аварий произошло в регионе за среду.

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 75 аварий. Об этом 23 июля сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В результате шести ДТП пострадали восемь человек, включая троих детей. Также известно о двух погибших.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 240 аварий, в которых пострадали девять человек. Еще один скончался.

Вам будет интересно
В Петербурге 16-летнего подростка обвиняют в поджоге релейных шкафов
В Кировском районе Петербурга в отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Ему предъявлено обвинение. По данным сле...
23.07.2026
105

Теги

аварии госавтоинспекция

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться