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В Мумбаи откроется Информационно-деловой центр Ленинградской области

Председатель комитета по внешним связям Лен области Анастасия Михальченко в ходе видеоконференции представила бизнес-сообществу региона проект создания Информационно-делового центра в Мумбаи.

В Мумбаи откроется Информационно-деловой центр Ленинградской области - Председатель комитета по внешним связям Лен области Анастасия Михальченко в ходе видеоконференции пр
Фото: Правительство Ленинградской области

Новая площадка обеспечит постоянное присутствие 47-го региона в деловой столице Индии. В режиме реального времени центр будет сопровождать экспортные и импортные проекты, аккумулировать запросы предпринимателей и предоставлять адресные рекомендации. Как отметила Анастасия Михальченко, открытие центра является не просто формальным шагом, а системным инструментом для преодоления ключевых барьеров, с которыми сталкиваются предприятия на индийском рынке.

«Открытие Центра — не просто дань формату, это системный инструмент для преодоления ключевых барьеров, с которыми сталкиваются наши предприятия на индийском рынке: удаленность, языковые сложности, бюрократические процедуры и недостаток оперативной рыночной аналитики», — подчеркнула она.

Ленинградская область готова поддерживать проекты бизнеса и ждет предложений о сотрудничестве. Официальный старт работы центра запланирован на сентябрь 2026 года в Нью-Дели в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Индия». Мероприятие пройдёт в преддверии XVIII саммита БРИКС.

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Ленобласть индия Анастасия Михальченко
Новости Социум

Ленинградцев призывают своевременно погашать задолженность за ЖКУ

Более чем по 400 тысячам лицевых счетов зафиксирована задолженность на текущий момент. 

По данным Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области, ежемесячно порядка 30% лицевых счетов в регионе имеют просроченную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Специалисты подчеркивают, что накопление долгов влечет за собой ряд негативных последствий вплоть до ограничения подачи ресурсов и судебных разбирательств.

Начиная с 31-го дня просрочки, пени рассчитываются исходя из доли ставки рефинансирования ЦБ, что значительно увеличивает финансовую нагрузку на потребителей. Для удобства граждан и предотвращения просрочек ЕИРЦ ЛО активно развивает цифровые сервисы. На сегодняшний день около 600 тысяч клиентов уже используют онлайн-инструменты управления счетами, а 40% потребителей полностью перешли на электронные квитанции.

В компании напоминают, что крайне важно выполнять оплату услуг до 15 числа месяца, а передавать показания приборов учета до — 25 числа. Своевременные платежи позволяют ресурсоснабжающим организациям обеспечивать бесперебойную подачу услуг, а также проводить необходимые профилактические работы.

Пользователи могут контролировать состояние своего лицевого счета через личный кабинет, мобильное приложение или сервис в социальной сети «ВКонтакте».

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ЕИРЦ ЛО ЖКУ

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