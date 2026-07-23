Председатель комитета по внешним связям Лен области Анастасия Михальченко в ходе видеоконференции представила бизнес-сообществу региона проект создания Информационно-делового центра в Мумбаи.
Новая площадка обеспечит постоянное присутствие 47-го региона в деловой столице Индии. В режиме реального времени центр будет сопровождать экспортные и импортные проекты, аккумулировать запросы предпринимателей и предоставлять адресные рекомендации. Как отметила Анастасия Михальченко, открытие центра является не просто формальным шагом, а системным инструментом для преодоления ключевых барьеров, с которыми сталкиваются предприятия на индийском рынке.
«Открытие Центра — не просто дань формату, это системный инструмент для преодоления ключевых барьеров, с которыми сталкиваются наши предприятия на индийском рынке: удаленность, языковые сложности, бюрократические процедуры и недостаток оперативной рыночной аналитики», — подчеркнула она.
Ленинградская область готова поддерживать проекты бизнеса и ждет предложений о сотрудничестве. Официальный старт работы центра запланирован на сентябрь 2026 года в Нью-Дели в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Индия». Мероприятие пройдёт в преддверии XVIII саммита БРИКС.