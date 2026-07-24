Инфаркт может протекать без сильной боли за грудиной и проявляться одышкой, слабостью, тошнотой или холодным потом, рассказала врач-кардиолог Анастасия Поскакалова. По словам специалиста, нетипичные симптомы чаще встречаются у пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом.

Вместо классической боли продолжительностью более 20 минут человек может ощущать дискомфорт в другой части грудной клетки, животе или спине. Инфаркт также может сопровождаться рвотой и перебоями в работе сердца, а иногда протекать без выраженных симптомов.

Скорую помощь необходимо вызвать, если подобные признаки сохраняются в состоянии покоя дольше 20 минут и не проходят после отдыха. Для диагностики специалисты проведут ЭКГ.

Чтобы снизить риск инфаркта, врач рекомендовала отказаться от курения, сбалансированно питаться, ограничивать соль, насыщенные и трансжиры, а также контролировать артериальное давление.

Взрослым следует уделять умеренной физической нагрузке от 150 до 300 минут в неделю или интенсивной – не менее 75 минут. После 40 лет рекомендуется ежегодно делать ЭКГ и сдавать кровь на холестерин и глюкозу, а также раз в три года проходить УЗИ артерий шеи.