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Кардиолог назвала нетипичные симптомы инфаркта

Инфаркт может протекать без сильной боли за грудиной и проявляться одышкой, слабостью, тошнотой или холодным потом, рассказала врач-кардиолог Анастасия Поскакалова. По словам специалиста, нетипичные симптомы чаще встречаются у пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом.

Вместо классической боли продолжительностью более 20 минут человек может ощущать дискомфорт в другой части грудной клетки, животе или спине. Инфаркт также может сопровождаться рвотой и перебоями в работе сердца, а иногда протекать без выраженных симптомов.

Скорую помощь необходимо вызвать, если подобные признаки сохраняются в состоянии покоя дольше 20 минут и не проходят после отдыха. Для диагностики специалисты проведут ЭКГ.

Чтобы снизить риск инфаркта, врач рекомендовала отказаться от курения, сбалансированно питаться, ограничивать соль, насыщенные и трансжиры, а также контролировать артериальное давление.

Взрослым следует уделять умеренной физической нагрузке от 150 до 300 минут в неделю или интенсивной – не менее 75 минут. После 40 лет рекомендуется ежегодно делать ЭКГ и сдавать кровь на холестерин и глюкозу, а также раз в три года проходить УЗИ артерий шеи.

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Фармэксперт рассказала, какие лекарства нельзя принимать одновременно

Одновременный прием некоторых лекарств может привести к кровотечениям, поражению печени и почек, нарушениям сердечного ритма и другим опасным последствиям, предупредила фармэксперт Валентина Милованова.

В частности, нельзя сочетать антикоагулянты, включая варфарин, с нестероидными противовоспалительными препаратами – ибупрофеном, диклофенаком и кеторолаком.

«Первая группа – антикоагулянты (варфарин) и нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, кеторолак). Антикоагулянты подавляют образование сгустка, а НПВП повреждают слизистую желудка и снижают функцию тромбоцитов. Совместный прием многократно повышает риск желудочно-кишечного и внутричерепного кровотечения. Комбинация противопоказана. Вторая – ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл) вместе с калийсберегающими диуретиками (спиронолактон) и препаратами калия (панангин). Все три компонента повышают калий в крови, что приводит к гиперкалиемии – концентрации выше 6,5 ммоль/л. Состояние проявляется мышечной слабостью, брадикардией и остановкой сердца. Совместный прием противопоказан», – рассказала Валентина Милованова

Дигоксин и петлевые диуретики, например, фуросемид, допускается принимать вместе только при регулярном контроле уровня калия. В противном случае может развиться интоксикация, сопровождающаяся тошнотой, нарушениями зрения, аритмией и остановкой сердца.

Опасным также может быть сочетание статинов с некоторыми антибиотиками и противогрибковыми препаратами, а антидепрессантов группы СИОЗС – с лекарствами от мигрени.

«Четвертая – статины (аторвастатин, симвастатин) и макролиды (кларитромицин, эритромицин) либо противогрибковые азолы (итраконазол). Препараты конкурируют за фермент печени CYP3A4, концентрация статина возрастает в 3−5 раз. Это ведет к рабдомиолизу – разрушению мышц, острой почечной недостаточности. Комбинация противопоказана. Пятая – антидепрессанты из группы СИОЗС (флуоксетин, сертралин) и препараты от мигрени – триптаны (суматриптан). Совместное применение вызывает серотониновый синдром: гипертермия до 40, спутанность сознания, судороги. Одновременный прием не рекомендуется», – заключила Валентина Милованова

Проверить совместимость препаратов можно в разделе «Взаимодействие» официальной инструкции, Государственном реестре лекарственных средств или у провизора, предоставив полный список принимаемых лекарств.

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