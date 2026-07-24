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Новости Социум

В Ленобласти медучреждение рассчиталось с поставщиками по требованию прокуратуры

Во Всеволожском районе восстановили права предпринимателей.

Прокуратура города Всеволожска добилась выплаты предпринимателям по договору поставок медикаментов и коммунальных услуг в медучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 24 июля.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки оказалось, что медицинская организация не выполнила обязательства перед поставщиками и задолжало 1,9 млн рублей.

«После вмешательства прокуратуры задолженность перед предпринимателями была погашена в полном объеме», — говорится в сообщении.

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