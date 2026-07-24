Молодого человека в возрасте 19 лет задержали 23 июля на улице Орджоникидзе в Петербурге по подозрению в хищении 500 тысяч рублей у 70-летней пенсионерки из Кировского района Ленинградской области.

Женщина обратилась в полицию 21 июля. Ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур. Они убедили пенсионерку передать деньги курьеру якобы для их декларирования.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанный оказался неработающим жителем Санкт-Петербурга. Ведется следствие.