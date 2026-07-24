weather 19.4°
$

Главная / Новости / Задержан курьер мошенников, обманувших на 500 тыс. рублей пенсионерку из Кировского района

Новости Происшествия

Задержан курьер мошенников, обманувших на 500 тыс. рублей пенсионерку из Кировского района

Молодого человека в возрасте 19 лет задержали 23 июля на улице Орджоникидзе в Петербурге по подозрению в хищении 500 тысяч рублей у 70-летней пенсионерки из Кировского района Ленинградской области.

Задержан курьер мошенников, обманувших на 500 тыс. рублей пенсионерку из Кировского района - Задержанный оказался неработающим жителем Санкт-Петербурга.
Фото: МВД

Женщина обратилась в полицию 21 июля. Ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур. Они убедили пенсионерку передать деньги курьеру якобы для их декларирования.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Задержанный оказался неработающим жителем Санкт-Петербурга. Ведется следствие.

Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
05.02.2021
6857

Теги

Кировский район Санкт-Петербург Ленинградская область
Новости Социум

В Ленинградской области объявили желтый уровень погодной опасности

Предупреждение о непогоде вводят в Ленобласти на субботу.

Гидрометцентр России вводит желтый уровень погодной опасности с позднего вечера 24 июля. В регионе ожидается туман.

«Туман. Период предупреждения с 21 ч. 24 июля до 09 ч. 25 июля местами туман», — указано в сообщении.

Вам будет интересно
В Петербурге установлен рекорд по продолжительности солнечного сияния в июле
Продолжительность солнечного сияния 17 июля достигла рекордных для XXI века 15,9 часа в Санкт-Петербурге, сообщил главный синоптик города Александр Ко...
24.07.2026
153

Фото на миниатюре: magnific

Теги

туман Гидрометцентр России

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться