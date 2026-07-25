По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Калмыкией, Чувашией, Башкортостаном, Марий Эл, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за сутки в сторону столицы летели более 250 беспилотников. Большую часть уничтожили на дальних подступах, еще 16 – на подлете к городу.

В Ростовской области пострадали четыре человека в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Повреждены многоквартирные и частные дома, строящиеся высотки, коммерческие и административные здания, склады и объекты инфраструктуры.

В Белгороде пострадал один человек. Поврежден коммерческий объект. В поселке Дубовое после атаки на многоквартирный дом загорелся балкон, повреждены остекление и газовая труба.

В Курской области пострадали два человека, уничтожен частный дом. В Воронежской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Кирова, Оренбурга, Казани, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Пензы и Саратова. На момент подготовки публикации они действуют в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Махачкале, Калуге, Перми и Кирове.