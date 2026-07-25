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Над Россией за ночь сбили 328 украинских БПЛА

По данным Минобороны, беспилотники сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Калмыкией, Чувашией, Башкортостаном, Марий Эл, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за сутки в сторону столицы летели более 250 беспилотников. Большую часть уничтожили на дальних подступах, еще 16 – на подлете к городу.

В Ростовской области пострадали четыре человека в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Повреждены многоквартирные и частные дома, строящиеся высотки, коммерческие и административные здания, склады и объекты инфраструктуры.

В Белгороде пострадал один человек. Поврежден коммерческий объект. В поселке Дубовое после атаки на многоквартирный дом загорелся балкон, повреждены остекление и газовая труба.

В Курской области пострадали два человека, уничтожен частный дом. В Воронежской и Тульской областях обошлось без пострадавших и разрушений.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Кирова, Оренбурга, Казани, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Пензы и Саратова. На момент подготовки публикации они действуют в Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, Махачкале, Калуге, Перми и Кирове.

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16.04.2026
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БПЛА Россия СВО
Новости Происшествия

Школьник два дня ходил со сломанным позвоночником после падения с самоката в Петербурге

Подросток из Санкт-Петербурга два дня ходил с компрессионным переломом позвонков после падения с самоката. Серьезную травму обнаружили во время плановой госпитализации по поводу дерматита.

Мальчик ехал на самокате, когда сбил неизвестный мужчина. Пострадавший упал и ударился поясницей о металлическое ограждение. Травма не показалась ему опасной, поэтому в больницу он не обращался.

Когда пострадавший пришел в клинику Педиатрического университета на плановую госпитализацию в кожное отделение, хирург обнаружил повреждение. С диагнозом «ушиб правой поясничной области и компрессионный перелом тел позвонков поясничного отдела позвоночника» мальчика экстренно перевели в профильное отделение.

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