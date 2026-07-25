Нутрициолог Светлана Зверева рассказала, на какие показатели стоит обращать внимание при употреблении яерешни, и объяснила, почему даже полезные продукты лучше есть в меру.

«Хотя черешня действительно полезна для сердца и мозга, людям с избыточным весом лучше не увлекаться этой сочной ягодой. Помните, что все‑таки это десерт. Да, знаю, удержаться сложно – сама бы съела целую миску! Но хотя бы постарайтесь держать порции под контролем», – сказала Светлана Зверева

Как сообщает spb.aif.ru, черешня в целом считается продуктом с низким ГИ, но показатель зависит от сорта и спелости.

«В среднем ГИ черешни – до 29, но у особо сладких сортов он может доходить до 63 – а это уже средний уровень. Именно поэтому я и отношу ее к десертам: сладость бывает обманчиво «тяжелой», – отметила Светлана Зверева

Нутрициолог советует употреблять в день не более 200-300 граммов черешни, причем лучше не в один прием, а разделив на части.