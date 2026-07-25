Одиннадцатилетняя британская шахматистка Бодхана Сиванандан установила возрастной рекорд, победив гроссмейстера с рейтингом выше 2600 на турнире Dole Trophy в Экс-ан-Провансе.

Сиванандан в возрасте 11 лет и четырех месяцев обыграла действующего чемпиона Франции Марк’Андриа Морицци, рейтинг которого составлял 2628. Предыдущий рекорд принадлежал Юдит Полгар. В 1988 году она победила Лайоша Портиша в возрасте 12 лет и двух месяцев.

Ранее британка уже обыгрывала двух гроссмейстеров, однако впервые победила соперника с рейтингом выше 2600.

В следующих турах Сиванандан уступила израильскому международному мастеру Бенни Айзенбергу и сыграла вничью с гроссмейстером Максимом Родштейном.

После шести туров шахматистка набрала три очка и сохраняет шансы выполнить вторую норму женского гроссмейстера. Ее официальный рейтинг составляет 2303.