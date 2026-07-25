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Школьник два дня ходил со сломанным позвоночником после падения с самоката в Петербурге

Подросток из Санкт-Петербурга два дня ходил с компрессионным переломом позвонков после падения с самоката. Серьезную травму обнаружили во время плановой госпитализации по поводу дерматита.

Мальчик ехал на самокате, когда сбил неизвестный мужчина. Пострадавший упал и ударился поясницей о металлическое ограждение. Травма не показалась ему опасной, поэтому в больницу он не обращался.

Когда пострадавший пришел в клинику Педиатрического университета на плановую госпитализацию в кожное отделение, хирург обнаружил повреждение. С диагнозом «ушиб правой поясничной области и компрессионный перелом тел позвонков поясничного отдела позвоночника» мальчика экстренно перевели в профильное отделение.

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Петербуржца арестовали за мат возле подъезда

Мужчину арестовали на 14 суток за нецензурную брань 21 июля возле дома на Павловской улице в Колпино. Нарушитель устроил скандал и продолжил ругаться после замечаний местных жителей.

На заседании мужчина признал вину и объяснил свое поведение употреблением водки. По его словам, бутылку открыла подруга супруги, а крепкий алкоголь вызывает у него бурную реакцию.

Суд учел, что мужчина находится под административным надзором, систематически нарушает установленные ограничения, ранее привлекался к ответственности и не оплачивал штрафы.

Его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили 14 суток административного ареста.

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